Desallotgen l'estació de Sants per una falsa alarma

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquesta tarda l'estació de Sants de Barcelona per la presència d'una maleta sospitosa que, finalment, s'ha confirmat com una falsa alarma, segons han explicat a l'ARA.

Els agents han evacuat tothom de l'edifici mentre feien les comprovacions sobre l'objecte sospitós abandonat a l'estació de tren. Un cop examinada la maleta, de la qual sobresortien uns cables que han fet posar els testimonis en alerta, s'ha comprovat que era plena d'eines de lampista. Se suposa que algun treballador del ram se l'ha descuidat a l'estació.

La circulació de trens s'ha interromput des de l'avís dels Mossos a les 19.35 h i, segons Renfe, el retard acumulat dels trens supera ja la mitja hora. Els agents ja han donat l'ordre a la companyia perquè reprengui la circulació dels combois.

540x306 Passatgers de Renfe esperant a l'exterior de l'estació de Sants per una falsa alarma per una maleta sospitosa / FRANCESC MELCION Passatgers de Renfe esperant a l'exterior de l'estació de Sants per una falsa alarma per una maleta sospitosa / FRANCESC MELCION

Durant l'estona que ha durat l'operació per aclarir què hi havia dins de la maleta, els passatgers han hagut de sortir al carrer i esperar-se –si no han optat per un altre mitjà de transport– per tornar-hi a entrar un cop reoberta l'estació.