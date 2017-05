Els mossos desmantellen un cultiu amb 1.100 plantes de marihuana i detenen vuit persones a Girona

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb 1.100 plantes de marihuana a Amer (Selva) i han detingut sis homes i dues dones, d'entre 25 i 61 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. La policia va rebre l'alerta per la forta olor que desprenia la casa. Una patrulla s'hi va personar i va detenir diverses persones que intentaven escapar de la finca. Després d'aconseguir una ordre judicial, els agents van entrar i van descobrir la plantació al garatge. La instal·lació elèctrica, a més, estava connectada de manera il·legal a la xarxa general. Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

La unitat d'investigació de la comissaria de Santa Coloma de Farners va tenir coneixement, gràcies a la col·laboració ciutadana i al servei de vigilants d'Amer, que hi havia una plantació en una casa del carrer Mossèn Cinto Verdaguer de la població. Els mossos es van adreçar a la finca per comprovar-ho i, un cop allà, van constatar la forta olor de marihuana denunciada provenia del garatge de l'habitatge. L'home que els va obrir la porta va donar explicacions poc creïbles i, per això, els agents van vigilar totes les sortides de l'immoble i així evitar la sortida dels ocupants.

Al cap d'una estona, van començar a sortir persones. Algunes d'elles, fins i tot, van intentar fugir saltant per la part posterior de la parcel·la. Els agents els van detenir a tots per la seva presumpta relació amb un delicte de tràfic de drogues.

L'endemà dels fets, els mossos van entrar a la casa amb una ordre judicial. A la zona del garatge, hi van localitzar 1.100 plantes de marihuana i unes safates amb cabdells assecant-se. Les instal·lació elèctrica tenia fins a 80 focus i transformadors. També hi havia un sistema de ventilació amb tubs d'extracció d'aire i aparells d'aire condicionat per mantenir la temperatura de la plantació. Tota la instal·lació estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa elèctrica general.

La finca, a més, estava llogada i avalada per quatre persones més que no es trobaven al lloc dels fets en el moment de l'actuació policial. Els mossos han requerit ara al propietari que els faciliti la documentació del contracte d'arrendament per tal de poder continuar amb les investigacions i determinar si hi ha més persones implicades.

L'edifici havia patit dos incendis i tot apunta que haurien estat provocats pel consum desmesurat d'electricitat.

Els detinguts, la majoria sense antecedents, van passar a disposició judicial el 26 de maig i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.