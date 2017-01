Un home en estat crític després de ser atropellat per un autobús a la Gran Via

Un home de 47 anys ha estat atropellat per un autobús a les 10.35 h d'aquest matí a la Gran Via de Barcelona, amb el carrer Villarroel. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Clínic, on es troba en estat crític, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat tres ambulàncies per atendre la víctima i diferents unitats de la Guàrdia Urbana, que investiguen el cas. L'atestat determinarà si la víctima estava travessant en vermell o si ha estat l'autobús qui no ha fet cas del semàfor. L'accident s'ha produït al lateral de la Gran Via, sentit Llobregat. Els agents han pres declaració al conductor de l'autobús, que els explicava que l'impacte s'havia produït a la part dreta del vidre davanter. L'autobús accidentat és l'H12, que uneix la Verneda amb el Gornal, travessant tota la Gran Via.

Molts vianants s'han acostat fins al lloc de l'atropellament, on no paraven d'arribar a tota velocitat vehicles d'emergències. "Jo estava esmorzant i ni he sentit la frenada", explicava un d'ells.