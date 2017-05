Els sindicats asseguren que la Policia Nacional destinarà 30 agents de la comissaria de Cornellà a l'aeroport del Prat

Una trentena d'agents de la Policia Nacional de la comissaria de Cornellà de Llobregat seran destinats a l'aeroport del Prat de Llobregat de forma imminent per evitar noves aglomeracions com les d'aquest cap de setmana pel nou control de passaports, segons han explicat a l'ACN el Sindicat Unificat de Policia (SUP) i la Confederació Espanyola de Policia (CEP).

Tot i que la policia no confirma aquest moviment, assenyala que es treballa en un "pla de xoc" que implica que agents de les comissaries siguin destinats a l'aeroport per posar els " mitjans necessaris" per a les comprovacions de passaport.

El secretari general del SUP a Catalunya, Luis Mancilla, critica a l'ACN que es treguin agents de grups d'informació o altres especialitats i considera que AENA també ha d'assumir la seva "part de culpa". El secretari general del CEP a Catalunya, Sebastián Hernández, coincideix a destacar que aquest problema no és només de "dèficit de personal" i veu aquesta mesura com "un pedaç" .