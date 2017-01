La detinguda per abusos a menors a Salt havia estat jutjada i absolta

L'arrestada divendres a Salt enganxada 'in fraganti' mentre feia tocaments a un adolescent de 15 anys, segons va avançar 'El Periódico', ja havia estat jutjada i absolta per un cas semblant. Segons l'ACN, és una transsexual de 33 anys que conservava els genitals masculins i contactava amb menors d'edat a través de Facebook per mantenir-hi relacions sexuals amagant-los la condició de transsexual.

L'Audiència de Girona ja la va jutjar pels delictes d'exhibicionisme i abús sexual d'un noi de 13 anys, però la va absoldre quan l'adolescent va canviar la versió que havia mantingut durant la instrucció judicial i davant la policia, i la va exculpar al judici, tal com també van fer dos joves més que hi van testificar. La sentència ordenava investigar-los a tots tres per un delicte de fals testimoni.

La detinguda, originaria d'Hondures, va passar ahir a disposició judicial i el jutge n'ha decretat l'empresonament preventiu. Segons l'ACN, a banda del judici anterior tenia ordres d'allunyament en vigor per fets semblants per altres casos que encara estan en fase d'instrucció. Un veí és qui hauria avisat la policia del fet que diferents nois, que semblaven menors d'edat, entraven i sortien sovint de casa de la detinguda.