El detingut per haver cremat 9 cotxes a Sant Feliu de Guíxols va actuar per enemistat amb els propietaris

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor de la crema de nou cotxes en quatre dies a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Es tracta d'un noi de 23 anys d'origen marroquí, igual que els amos dels vehicles. La policia sospita que va incendiar els turismes per enemistat amb tots els propietaris dels vehicles.

Segons els Mossos, el jove, que té antecedents per altres delictes, va actuar de manera selectiva i per motius personals. Entre el 28 de desembre i l'1 de gener va cremar sis cotxes. El foc va danyar tres vehicles més i la façana de dos edificis d'habitatges.

Aquest dilluns, l'Ajuntament, que havia apuntat a una venjança per drogues com la causa de la crema intencionada, es va reunir amb la comunitat marroquina per abordar el cas i demanar-los col·laboració en la investigació. També es va acordar reforçar la vigilància al municipi.

Una de les mesures passa per la instal·lació de càmeres de seguretat al carrer, que gravaran tant la via pública com les matricules dels cotxes. El consistori ja ha pressupostat 80.000 euros per a instal·lar-ne diverses abans de l'estiu.