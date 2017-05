Detingut un matrimoni a Barcelona que venia fàrmacs per a la disfunció erèctil per internet

La policia espanyola ha detingut un matrimoni de nacionalitat georgiana per vendre medicaments per combatre la disfunció erèctil a través d'internet. El matrimoni, que operava des de Barcelona, publicava anuncis de fàrmacs "per tenir sexe relaxat i plaent" o "per a l'ejaculació precoç", segons informa l'ACN.

En total la policia ha intervingut 800 comprimits amb diferents principis actius d'aquests medicaments, que estan regulats mèdicament, així com diversa documentació falsa. Els arrestats oferien un blíster de 10 unitats per 50 euros i distribuïen aquests productes en mà a la mateixa ciutat o a través d'enviament urgent en altres punts de la resta d'Espanya. Al domicili els agents també hi van trobar 27 armes de foc de diferent tipologia, així com material per fabricar-les o modificar-les.

La investigació va arrencar quan els agents van trobar a la xarxa nombrosos anuncis de venda il·legal d'aquests medicaments, la venda dels quals està regulada sota la prescripció i control mèdic especialitzat.

També es van trobar justificants d'enviament de correus i altres empreses de paqueteria, i documentació falsa, com passaports lituans que no corresponien als detinguts i documentació relacionada amb la seva activitat il·lícita, amagada a les reixes de la instal·lació de l'aire condicionat del domicili, així com material informàtic que s'ha d'analitzar.

Pel que fa a les armes intervingudes, hi ha deu pistoles, la majoria del calibre 22, deu carabines d'aire comprimit i set pistoles més també d'aire comprimit. De fet, un dels enviaments era d'un carregador per a una pistola, tot i que els arrestats no tenien llicència d'armes. En el registre al domicili, hi van trobar material apte per modificar les armes de manera artesanal, com mires telescòpiques, motlles, un trepant i un torn.