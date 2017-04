Detinguda a Barcelona una banda que robava cotxes llogats d'alta gamma i els enviava a Líbia i a Algèria

Agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal organitzat que es dedicava a robar vehicles llogats en diversos països europeus utilitzant documentació falsificada.

L'operació, durant la qual s'han practicat tres registres a la província de Barcelona, concretament a les poblacions del Papiol, Centelles i l' Hospitalet de Llobregat, s'ha tancat amb la detenció de quatre persones, tres homes i una dona, d'origen d'origen marroquí i tunisià.

Les matrícules originals dels vehicles robats eren substituïdes per altres de falses per tal de poder-los traslladar fins al port de Gènova, a Itàlia, on eren embarcats fins a Tunísia, continuant la ruta per carretera fins a Líbia o Algèria, on es realitzava la venda.