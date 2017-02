Ha tornat a passar. Un any més es publica l’informe Científicas en cifras, que analitza la presència de les dones en diferents nivells de la recerca espanyola que elabora la Unitat de Dones i Ciència. Un any més, el percentatge total d’investigadores és inferior al d’investigadors. Un any més, el famós “gràfic de tisora” dibuixa com la proporció de les dones al llarg de la carrera acadèmica a les universitats públiques passa d’un 57% de les titulades universitàries a un 21% de les catedràtiques. Ja fa 10 anys del primer informe Académicas en cifras 2007 i, inevitablement, una se sent com en Bill Murray atrapada en un bucle infinit que no sap com trencar.

Segons el document presentat ahir, el percentatge total d’investigadores a Catalunya és del 40%, un punt per sobre de la mitjana espanyola i 7 de l’europea. Per què no ens podem donar, doncs, per satisfets? ¿No devem estar exagerant una situació que millorarà amb el temps? Mirem de nou les dades. Si es manté la tendència dels últims 10 anys d’increment de la proporció de catedràtiques, no serà fins a l’any 2058 que aconseguirem tancar la tisora. El dia de la marmota durant 40 anys més!

Però la problemàtica de les científiques no és només qüestió de proporcions. Hi ha molts altres aspectes que impacten en el dia a dia d’una investigadora: des d’un menor reconeixement en conferències científiques del seu àmbit fins a menys finançament rebut per als seus projectes de recerca en convocatòries competitives. I sí, també la bretxa salarial.

Fa més d’un any que l’ONU va decidir declarar l’11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència per denunciar aquesta situació. ¿Despertarem l’endemà havent trencat el bucle?