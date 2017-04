El comerç de Barcelona, obert per Sant Jordi

Quan Sant Jordi cau en diumenge, com aquest any, les vendes de roses acostumen a baixar respecte a jornades on aquesta diada es pot celebrar entre setmana. Tot i així l’Associació Empresarial de Mercabarna-flor, on es venen el 30% dels 6 milions de roses que es preveu comercialitzar aquest Sant Jordi són optimistes. “Serà un Sant Jordi de quatre dies i pensem que es regalaran roses des de divendres fins dilluns”, afirma el president de l’associació Miquel Batlle.

Malgrat reconèixer que el percentatge de vendes a empreses baixarà considerablement “perquè en diumenge totes les oficines estaran tancades, segur que hi haurà algun company de feina que portarà una rosa el dilluns o bé empreses que les regalaran divendres”, diu Batlle. També hi ha d’ajudar el fet que l’Ajuntament de Barcelona “hem decretat que sigui un dia comercial i això ha de fer que el Sant Jordi sigui un èxit de vendes de roses i de llibres”, afirma el tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació del consistori barceloní, Jaume Collboni. “Segur que serà un dia de molta participació a més els turistes també s’impliquen de manera activa a la diada”, afegeix la presidenta de Mercabarna, Montse Ballarín.

Lluita contra l’intrusisme

Per evitar l’intrusisme professional i que hi hagi persones que facin l’agost en ple mes d’abril, tant des de l’Ajuntament de Barcelona com des de Mercabana-flor es recomana adquirir les roses a floristeries i a associacions i entitats autoritzades.

Malgrat que es tracta d’una pràctica habitual i difícil d’eliminar del tot des del consistori barceloní s’assegura que vendre-les sense permís pot comportar una important sanció econòmica. “Nosaltres no volem que es prohibeixi però sí que es reguli per tant la persona que vengui roses al carrer ha de pagar tots els seus impostos i ha d’estar assegurat, tothom ha d’estar en les mateixes condicions”, reclama Miquel Batlle.

Nous embolcalls

Per defugir del regal de la rosa simple, la que compra la majoria de persones, des de Mercabana-flor, a demanda dels floristes, proposa un canvi en els embolcalls fent-los més ecològics i moderns. La típica paperina de cel·lofana serà substituïda per paperines de cartró o paper reforçat i caixes de cartró, per suports de fusta blanca o per figures de ferro o altres materials en forma de drac a cor, embolcalls tots ells dissenyats i fabricats a Catalunya. Lògicament regalar una rosa amb embolcall personalitzat superarà el preu mitjà establert en un mínim de 4 euros, preus que es mantenen respecte a altres anys.

La rosa estrella seguirà sent la Freedom, una varietat importada d’Equador i Colòmbia molt resistent i que suposarà el 67% de les vendes. La Red Noemí, que es va començar a comercialitzar el 2009 i que es produeix a Holanda i Colòmbia, amb un 20% de les vendes, segueix guanyant adeptes perquè té uns pètals molts grans i d’un color vermell intens.

Altres varietats que es vendran amb menys quantitat són la Lovely Red, la Red Eagle i la Chrysler Imperial. Com a novetat d’aquest any hi haurà la Lucky Red originària d’Holanda. Entre les varietats de roses produïdes a Catalunya les que més es vendran seran la Samurai, la Red Corvette, la Red Monarch, la Lovely Red, la Chysler Imperial (molt olorosa) i la rosa de color lila Charles de Gaulle. Menys presència tindran les roses de color fúcsia (Buble Gum), préssec (Lady Carolina), groga (Penylane) i blanca (Dolomiti).

Un 90% de les roses que es vendran a Mercabarna-flor per Sant Jordi són d’ importació (Colòmbia, Holanda i Equador), mentre que el 4% es produeixen al Maresme i un 6% a la zona de Llevant, Almeria i Sòria.