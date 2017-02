L'ampliació de Diagonal Mar s'aprova per silenci administratiu

L' ampliació de superfície comercial a Diagonal Mar ha quedat aprovada, aquest divendres, per silenci administratiu tot i el rebuig polític del ple de l'Ajuntament de Barcelona. En el ple s'ha votat l'aprovació del projecte, en comptes de la denegació, el que vol dir que votant en contra Barcelona en Comú, PSC i la CUP i abstenint-se la resta de partits, el projecte s'ha aprovat. El consistori va demanar un informe jurídic per evitar l'aprovació, però com l'expedient compleix tots els requisits, els serveis tècnics han considerat que la denegació no era possible.

El centre comercial Diagonal Mar vol convertir una part dels seus cinemes en botigues. Per fer-ho va demanar els corresponents permisos a la Generalitat i l'Ajuntament, que van ser concedits. El que faran serà ubicar fins a dos establiments amb una superfície superior a 1.300 metres quadrats, una proposta que requereix un pla especial que ha de passar obligatòriament pel consistori.

La tinenta d'alcaldia Janet Sanz, ha posat de manifest que la petició de Diagonal Mar, tot i complir tots els requisits legals, no s'adequa al model de ciutat de Barcelona en Comú. És per això que es va demanar un informe jurídic, que va concloure que l'expedient no es podia denegar. Encara que el ple rebutgés la proposta, en ser una votació per aprovació, l'abstenció de la majoria de partits fa que la proposta tiri endavant per silenci administratiu, encara que hi hagi més vots en contra que a favor.

Crítiques de la oposició

Raimon Blasi, del grup demòcrata, s'ha queixat de l'actitud del consistori. "Prometien que no tiraria endavant, demanen informes, però són ' parole, parole i parole', màrqueting i fum", ha dit.

El regidor del Ciutadans, Koldo Blanco, ha preguntat a l'administració que perquè no canvia el plantejament urbanístic si el centre està en contra del seu model de ciutat. Ha opinat que " s'ha obrat de mala fe", pensant que es trobaria alguna excusa per evitar aquesta ampliació.

ERC i el PP també s'han sumat a les crítiques i han volgut aconsellar a l'Ajuntament que " aprengui d'aquesta lliçó". La regidora de la CUP, María José Lecha, ha fet constar que l'executiu " ha preferit agenollar-se".