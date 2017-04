Troben un nou mecanisme per atacar una de les leucèmies amb més prevalença

El grup de la Dr. Ruth Risueño de l' Institut Josep Carreras (IJC) ha identificat recentment un nou mecanisme per lluitar contra la leucèmia mieloide aguda, que representa el 40% de totes les leucèmies del món occidental.

El resultat de la seva investigació ha estat publicat a la revista Leukemia, referent mundial en el món de l'hematologia. Amaia Etxabe, l'autora principal de l'estudi ha explicat que la recerca ha permès descriure una potencial teràpia específica de les cèl·lules mare de la leucèmia, cèl·lules malignes amb capacitat de reproduir-se i l'eliminació de les quals es determinant per eliminar la malaltia.

En la seva investigació, el grup de l'IJC ha detectat que les cèl·lules leucèmiques expressen en la seva superfície el receptor de serotonina tipus 1 (HTR1). Aquests receptors estan associats al sistema nerviós i és la primera vegada que s'identifica el seu paper en processos tumorals. La inhibició de l'HTR1 comporta la destrucció d'aquest tipus de cèl·lules leucèmiques mentre que s'observa un efecte mínim en cèl·lules sanguínies sanes.

L'estudi, per tant, mostra la importància del citat receptor en la producció d'aquest tipus de leucèmia i l'identifica com una nova diana terapèutica per combatre aquesta malaltia.

Les taxes de remissió d'aquest tipus de leucèmia amb quimioteràpia estàndard estan avui en dia entre el 50 i el 85%, encara que la majoria dels pacients patirà una recaiguda.