Una discoteca de Benidorm busca cambreres sense "nòvios malalts gelosos"

Una coneguda discoteca de primera línia de platja de Benidorm (Alacant) ha publicat un anunci en què busca cambreres per a la temporada d'estiu sense " nòvios malalts gelosos esperant-les a les cinc a la porta per portar-les a casa".

L'anunci d'aquesta discoteca, situada al costat de la platja de Llevant, ha estat difós a través del perfil d'Instagram de l'encarregat de la sala, anomenada Richard New Look, amb l'objectiu d'anunciar que s'ha iniciat el càsting "de les noves candidates per a la feina de cambreres". El missatge de l'encarregat ha estat retirat de la xarxa, però diversos tuitaires n'han difós captures:

Una discoteca de Benidorm busca camareras «guapas» y «con buen físico» pero sin «novios… https://t.co/FGHWxf34T7 #fb — tulio gómez (@tulio1987) 5 de juny de 2017

A més de deixar clar que les aspirants han de ser majors d'edat, " guapes, amb bon físic, molta experiència servint copes i simpàtiques amb la gent", afegeix després que també han de ser "solteres".

El text insisteix que no volen que les cambreres tinguin "rotllos ni nòvios malalts gelosos" i molt menys "a la barra controlant-les" ja que, en el cas de ser així, l'encarregat del local, Julio Granado, anomenat 'el Ferotge', avisa que la noia en qüestió "no treballaria més i en buscaríem una altra de nova".

L'encarregat fins i tot deixa clar que "qui avisa no és traïdor: aquestes són les condicions, són fàcils i clares. Si a alguna no li agraden, que no faci el càsting ni ens faci perdre el temps".

De la mateixa manera, es dirigeix a les futures candidates per advertir-les que "si no ets alta serà obligatori treballar amb talons o plataformes".

L'encarregat del local va escriure aquest missatge ahir a la nit al seu compte d'Instagram, tot i que aquest matí ja l'havia esborrat. Tanmateix, a causa de la polèmica que ha generat el seu missatge, ha penjat un vídeo a Facebook en què assegura que "no volia faltar al respecte a les dones" però titlla de "boges" les que s'han sentit ofeses. Alhora, assegura que si l'anunci hagués tingut el mateix contingut però referent a la recerca d'homes per treballar de cambrers no s'hauria generat el mateix rebombori.

Des de l'Ajuntament de Benidorm, governat pel PP, el portaveu adjunt, el popular José Ramón González de Zárate, ha lamentat la publicació i ha afirmat que no comparteix "en absolut" el que es diu a l'anunci, alhora que ha aclarit que "no es correspon en res amb la forma d'actuar de les empreses d'oci nocturn de la ciutat".