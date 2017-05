Un any després de prohibir les discoteques de la Zona Hermètica, Sabadell estudia tornar a permetre'n

Un any després que entrés en vigor el Pla especial de regulació d'usos recreatius al barri de Gràcia de Sabadell que estableix el tancament de tots els establiments d'oci de la Zona Hermètica, l'Ajuntament de la ciutat està redactant un Pla director per redefinir on i com s'ha de repartir l'oci local. L’executiu municipal vol evitar que l'activitat es concentri en un sol barri i, segons explica l'ACN. Mentre treballa per acabar de tancar la desena de locals de la Zona Hermètica que continuen oberts, pretén obrir la porta a què en un futur s'hi tornin a concedir llicències. Els propietaris dels locals culpen el consistori de dur-los a "la ruïna".

El nou Pla director s'hauria d'enllestir el 2018 i ha de corregir l'escenari actual en què l'únic lloc on poden obrir-se establiments musicals amb aforaments superiors a 100 persones és a Sant Pau de Riu-sec. Però tot això passa quan encara està sobre la taula el tancament de les darreres discoteques de la Zona Hermètica amb uns propietaris "decebuts" amb el govern a qui acusen de no complir els compromisos del ple. "El pla vigent té un problema greu", admet el regidor del Programa de Llicències de Sabadell, Xavi Guerrero, que lamenta: "no s'entén que Sabadell no pugui tenir un petit Razzmatazz o una Jazz Cava com la Terrassa".

Guerrero assegura que el govern entén que hi ha una part de la població que gaudeix amb aquesta mena d'oci i afirma que la nova normativa establirà si s'ha de concentrar al centre, als polígons o s'ha d'escampar pels barris. "Des del govern apostem perquè els joves que vulguin gaudir-ne no hagin d'agafar el cotxe que és el que passarà quan es tanqui la Zona Hermètica el proper estiu", afirma. El regidor considera que la solució passa per distribuir aquesta mena de locals de forma que no estiguin concentrats en una sola àrea generant molèsties als veïns. Així mateix obre la porta a que un cop el text estigui enllestit puguin tornar a concedir algunes llicències per a discoteques a la Zona Hermètica. "És probable que en aquesta distribució de l'oci tres o quatre locals si que puguin operar en aquest espai", comenta.

Tancaments imminents

Es parla de concedir llicències quan encara han d'acabar de tancar els últims locals que queden oberts a la Zona Hermètica. Però segons el responsable del Programa de Llicències, la clausura dels que falten és imminent. El regidor assegura que el govern local ja ha comunicat el cessament d'activitat a tots els operadors i que en els propers dies se signarà el decret per revocar-los la llicència a la desena que encara funcionen. "Tindran un mes per presentar un recurs de reposició i el més probable és que desestimem les al·legacions, revoquem les llicències i fem el cessament de l'activitat".

Tot i que els propietaris poden presentar recursos, Guerrero afirma que els administratius no prosperaran i que probablement a l'estiu acabin abaixant la persiana. "Si van per la via judicial, després de veure les sentencies del Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya favorables a l'Ajuntament, el més probable és que el jutge també desestimi els seus recursos o que els estimi però no presenti mesures cautelars i podem seguir endavant amb el tancament", aclareix. El regidor lamenta la situació però recorda el Pla de regulació d'usos recreatius del barri de Gràcia es va aprovar el 2011, de manera que fa sis anys que els propietaris sabien que havien de tancar. “Ells creien que no s'acabaria executant i la sorpresa ha estat que aquest govern ho està fent", ha dit.

De la quarantena de locals que hi havia a la Zona Hermètica l'any 2006 i la quinzena que quedaven el maig de l'any passat, ara només n'aguanten una desena. Els pocs que sobreviuen han anat veient com algunes discoteques mítiques com People o Bora Bora han marxat a poblacions veïnes com Barcelona o Granollers, i d'altres com el popular bar l'Espanyol s'han reconvertit i han apostat pel sector de la restauració. A tot això se suma el tancament de nombroses empreses a l'espai que ha passat de ser un dels polígons més prometedors de la ciutat a una àrea en decadència plena de naus tancades i cartells de locals per vendre, llogar i traspassar.

El president dels Locals d’Oci de la Zona Hermètica, Joan Cosp, lamenta que el govern insisteixi en voler solucionar "una problemàtica que ara no existeix perquè queden molt pocs negocis oberts". Cosp indica que hi havia 450 persones treballant en aquest sector i que ara només en queden unes 200. Criticat la possibilitat que les discoteques tanquin portes el proper estiu i més endavant es tornin a concedir algunes una llicencies. "És inviable, seria una ruïna total", i recorda que els propietaris dels locals "són empresaris de Sabadell, no estrangers".

Cosp torna a demanar "diàleg" a l'executiu local i assegura que els propietaris no volen indemnitzacions ni anar a la via judicial. "Volem parlar i estem segurs que si ens asseiem trobarem una solució", manté Cosp, que lamenta que un any després que el ple municipal aprovés una moció per unanimitat que obria la porta a crear una taula per definir el futur model d'oci de la ciutat amb operadors i veïns, no s'hagi fet cap reunió. "Estem una mica decebuts perquè no s'ha complert el que es va dir i tot i que hem insistit enviat cartes i circulars no hem obtingut resposta”, comenta l'empresari que demana “sentit comú i seny" perquè una ciutat de 200.000 habitants com Sabadell "no pot quedar-se sense oci".