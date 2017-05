Les discoteques volen crear un segell ‘neighbour-friendly’

Un segell neighbour-friendly que identifiqui les discoteques que facin poc soroll i respectin l’espai compartit. Aquesta és la proposta amb què treballa des de fa uns mesos la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), que ha començat a aplicar aquest distintiu “amable” en alguns locals d’Eivissa i ara els vol exportar a Barcelona. “És un segell que estem incentivant entre els associats, i el que fa és certificar que no s’ocasionen molèsties als veïns i que s’adopten totes les mesures de protecció per a la salut dels treballadors i els clients”, explica el portaveu de Fecasarm, Joaquim Boadas. El peritatge d’aquest segell el du a terme una empresa d’enginyeria acústica que assessora empreses i administracions de tot l’estat espanyol, Audiotec. La idea és que es pugui crear una xarxa de locals acústicament “amables” que no posin en perill la convivència amb els veïns.

Per al sector, aquest segell justificaria que les terrasses poguessin obrir fins més tard i en indrets on ara no és possible desplegar-hi locals d’oci nocturn, com ara a peu de platja. “En aquest cas no parlem de simples terrasses, sinó de beach clubs, clubs nocturns que s’instal·len davant del mar amb zona de música i zona de relax”, recalca Boadas. A Barcelona aquest tipus de locals no estan permesos. A tot Ciutat Vella segueix vigent la moratòria que prohibeix l’obertura de nous locals i, a més, l’ordenança prohibeix que a la platja s’emetin més de 42 decibels, “l’equivalent a una conversa normal”. “Creiem que aquest tipus de locals aportarien un plus de qualitat a Barcelona i són menys molestos”, diu Boadas.

Obre el Café del Mar català

Dissabte, precisament, va inaugurar-se a Sant Adrià del Besòs el beach club més gran de Catalunya. Es tracta del Café del Mar, una marca importada d’Eivissa que s’ha instal·lat al Port Fòrum amb més de 4.000 metres quadrats, piscina, escenari i terrassa amb vistes a la posta de sol. El seu director general, David Talvy, reconeix que la poca “flexibilitat de la normativa” a Barcelona va ser clau per triar la ubicació del local. “La moratòria a Ciutat Vella continuarà durant molt de temps i mentre les persones que dirigeixen l’Ajuntament continuïn dubto que donin llicències d’obertura per a locals com el nostre”, assenyala. “Que l’edifici s’adeqüés a les nostres necessitats va ser definitiu i l’Ajuntament de Sant Adrià ens va posar moltes facilitats”, conclou Talvy.

El Beach Club obre cada dia de 10 del matí a 2.30 de la matinada, 3.30 els divendres i dissabtes, uns horaris que la Fecasarm voldria ampliar si s’apliqués el segell neighbour-friendly. “Les discoteques tanquen a les 6 del matí, i aquest hauria de ser també l’horari de les seves terrasses [ara han de tancar a la 1]”, assenyala Boadas, que el 9 de juny es reunirà amb la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, per traslladar-li les peticions de la Fecasarm.

Colau vol limitar els locals d’oci

A l’Ajuntament, però, els esforços van cap a una altra banda. Gala Pin va anunciar la setmana passada que el nou pla d’usos de Ciutat Vella limitaria els locals d’oci per acabar amb els sorolls, possiblement impedint que n’obrin de nous en determinades zones. Algunes de les més conflictives són, justament, les del front marítim, on els veïns fa anys que denuncien les molèsties. Arran de les queixes, empresaris de set locals van crear l’Associació Front Marítim Barceloneta i van contractar vigilants per assegurar que els clients no fessin actes incívics. “Els veïns no estan per a beach clubs ”, assegura Lourdes López, de l’associació de veïns l’Òstia de la Barceloneta.