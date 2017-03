Quinze eurodiputats denuncien a Brussel·les el cas de “discriminació lingüística” a l’aeroport del Prat

Fins a quinze eurodiputats de cinc grups diferents al Parlament Europeu han denunciat a la Comissió Europea el cas de “discriminació lingüística” que va patir el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Xavier Casanovas, que s’enfronta a una sanció de 600 euros per parlar en català a dos policies a l’Aeroport del Prat.

L' exprimer ministre de Malta, el laborista Alfred Sant, així com també l’ eurodiputat polonès del grup popular europeu Marek Plura, s’han afegit a una iniciativa impulsada per eurodiputats catalans i han signat una pregunta parlamentària a la Comissió Europea en què adverteixen que “la discriminació per motius lingüístics està explícitament prohibida a l’article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea”.

Els eurodiputats recorden a Brussel·les que “el català és llengua oficial a Catalunya” i que l’agent de policia va “ordenar” al professor que parlés castellà. “Casanovas s’hi va negar i la policia el va advertir que si no complia podria perdre el vol. La policia li va dir que parlar en català era irrespectuós”, expliquen en la pregunta parlamentària, on també especifiquen que la multa es justifica amb l’anomenada Llei Mordassa.

Els eurodiputats demanen a la Comissió Europea “quins passos” pensa prendre per “ evitar aquest tipus de discriminacions” i reclamen, també, que consideri incloure la discriminació per motius lingüístics en la implementació del seu programa de Drets, Igualtat i Ciutadania pel període 2014-2020.

La pregunta parlamentària, impulsada per l’eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa, ha rebut també el suport dels catalans Josep-Maria Terricabras (ERC), Jordi Solé (ERC), Ernest Urtasun (ICV), Francesc Gambús (Independent); de la gallega Maria Lidia Senra Rodríguez (Alternativa Galega); i dels bascos Izaskun Bilbao (PNB) i Josu Juaristi (Bildu

En l'àmbit internacional, a més de l’exprimer ministre maltès i eurodiputat laborista Alfred Sant i del polonès popular Marek Plura, també s’hi han afegit el flamenc Mark Demesmaeker (N-VA) i els irlandesos Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan i Liadh Ní Riada (Sinn Féin).