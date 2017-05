L'agent que va matar un atracador a Lleida al·lega defensa pròpia

El Mosso d'Esquadra que va matar un lladre a Lleida aquest diumenge al vespre ho va fer perquè aquest va treure una arma i va apuntar el seu company, segons fonts pròximes al cas a les quals ha tingut accés l'ACN. El policia, doncs, hauria actuat en defensa pròpia i l'atracador no va morir per cap bala perduda. Els pèrits dels Mossos encara han de determinar s i l'arma era de foc real o si bé era simulada, com ara una pistola de fogueig.

Dos lladres van atracar una benzinera i van ferir un treballador amb un tornavís. Just després tots dos, que amb una furgoneta robada, van fugir del lloc dels fets i els responsables de la gasolinera van avisar la policia. Arran de la descripció del vehicle i els lladres una patrulla dels Mossos els va localitzar i perseguir pel mig de Lleida. A l'avinguda del Pla d'Urgell, al barri de la Bordeta, els atracadors van xocar amb un cotxe aparcat, però van continuar i van agafar el camí de l'antiga hípica, on van trencar camp a través fins que la furgoneta es va estimbar contra una tanca, va quedar aturada i ells van fugir a peu.

Els Mossos els van perseguir i van cridar que s'aturessin. Un dels agents va disparar a l'aire per intimidar-los, segons fonts properes al cas, i va ser llavors quan un dels lladres es va girar i el va apuntar amb una arma. L'altre policia, tement per la vida del seu company, va disparar diversos trets al lladre, com a mínim un dels quals va impactar-lo en una zona vital i el va matar, segons fonts properes al cas.

L'altre lladre es va amagar a una casa propera, però els policies el van poder arrestar. Els dos atracadors, segons l'ACN, tenen una quarantena d'anys, són de nacionalitat espanyola i acumulen nombrosos antecedents per robatoris.

Aquest dilluns agents de la unitat d'investigació criminal de la regió policial de Ponent han recollit proves al descampat del barri de la Bordeta on va morir l'atracador. L'altre lladre ha de passar a disposició judicial dimarts o dimecres. La furgoneta ja ha estat retirada del lloc dels fets i la benzinera que va patir el robatori ha tornat a obrir aquest dilluns al matí.