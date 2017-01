Es disparen els atropellaments de gent gran a Barcelona

Barcelona va tancar l'any 2016 amb 9.330 accidents de trànsit amb víctimes, un 2,48% més que l'any passat. En total hi va haver 28 víctimes mortals i 12.060 ferits. Els vianants van ser el col·lectiu més vulnerable, ja que van representar el 57% de les víctimes mortals, i van passar de 6 el 2015 a 16 el 2016. De l'anàlisi de les dades s'extreu que la majoria dels morts (10) eren persones de més de 70 anys. Les principals causes, creuar per fora del pas de vianants i desobeir els semàfors.

Per contra, han disminuït els conductors de motos morts en accidents de trànsit, que han passat de 17 l'any 2015 a 7 l'any passat. Així i tot, els motoristes són els que pateixen lesions de més gravetat, i representen el 89,89% dels conductors de caràcter greu.

Aquest any també hi ha hagut 4 ferits greus per atropellaments causats per bicicletes, entre els quals s'inclou el de l'expresidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, que no comptabilitza entre les víctimes mortals perquè el traspàs es va produir quan ja havien passat més de 24 hores de l'accident.