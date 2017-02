Disseny solidari per a recollir diners per als refugiats. Això és ' Projecte refugi', una iniciativa impulsada per l' associació Disseny Igualada que ha aconseguit recopilar 150 obres gràfiques -il·lustracions, grafismes i fotografies- que retraten el drama dels refugiats.

Totes les propostes gràfiques s'exposaran a Igualada i s' editarà un llibre. Les làmines impreses també es podran obtenir de forma individualitzada. Els diners recaptats es destinaran a Creu Roja Anoia per a la seva tasca en l'acollida de refugiats.