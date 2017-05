Una dona de 26 anys beguda atropella sis ciclistes a Riudoms

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí una dona de 26 anys, de nacionalitat colombiana i veïna de Reus, per un delicte contra la seguretat del trànsit i per circular sota els efectes de l'alcohol, segons un comunicat de la policia.

Els fets han passat pels volts de les 07.15 a l'altura del punt quilomètric 0,1 de la carretera T-704, dins del terme municipal de Riudoms (Baix Camp), quan un turisme ha envaït el carril contrari de la circulació i ha atropellat un grup de sis ciclistes.



Com a conseqüència de l'accident, un dels sis ciclistes que anava en el grup ha resultat ferit greu, i dos més han tingut ferides lleus per rascades. Els serveis mèdics han traslladat el ferit greu a l'Hospital de Reus. La resta dels ciclistes han resultat il·lesos.



Després de socórrer els ciclistes ferits, els agents han fet la prova d'alcoholèmia a la conductora, que ha donat un resultat de 0,61 mg/l.



Per aquest motiu s'ha detingut la conductora per un delicte contra la seguretat del trànsit. Es dona la circumstància que es tracta d'una conductora novella i que la taxa màxima permesa per a aquests conductors és de 0,15 mg/l.



La detinguda passarà aviat a disposició judicial davant del jurat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.

La setmana passada, una conductora que circulava sota els efectes de la droga i l'alcohol va matar dos ciclistes i en va deixar tres de ferits en un altre accident de trànsit a primera hora del matí.