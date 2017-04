Una dona dona a llum enmig d'una retenció als túnels de Vallvidrera

Una dona ha donat a llum aquest dimecres al matí enmig d'un embús de trànsit al peatge dels túnels de Vallvidrera. La dona ha estat atesa per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que cap a dos quarts de deu han rebut un avís segons el qual la dona havia trencat la bossa d'aigües al cotxe, quan es dirigia a l'hospital per tenir la criatura.

No hi ha pogut arribar, perquè s'ha quedat atrapada a la cua que hi havia a la C-16 a causa d'un accident. La primera unitat del SEM ha arribat 7 minuts després del primer avís, segons ha indicat el cos d'emergències, i a les 9.50 s'ha activat l'helicòpter medicalitzat per part complex imminent. L'helicòpter ha arribat sis minuts després i s'ha endut la dona a l' Hospital de Sant Joan de Déu.

Els Mossos d’Esquadra han obert pas a la unitat per a la seva evacuació, que s’ha produït de manera satisfactòria.