Una dona de 67 anys dóna a llum la seva néta a través d'una gestació subrogada

Una dona de 67 anys ha donat a llum a Grècia la seva pròpia néta mitjançant una gestació subrogada. És el primer cas al món d'una mare amb una edat tan avançada, segons els metges que han atès el cas.

La mare natural és la filla de la dona que ha gestat l'embaràs de forma subrogada. La noia patia una malaltia rara a l'úter que la va obligar a sotmetre's a una histerectomia. Abans de l'operació se li van extreure òvuls, que van ser fertilitzats amb els espermatozous del seu marit.

Al no poder ser ella mateixa la gestant, la seva pròpia mare es va oferir com a mare substituta. Això va comportar fer unes anàlisis mèdiques exhaustives i també demanar un permís judicial especial. A Grècia, el límit d'edat per a la fecundació 'in vitro' és de 50 anys, però no hi ha topalls per a la gestació subrogada.

El metge que va atendre l'embarassada va defensar que és necessari elevar el límit d'edat de les mares que se sotmeten al tractament 'in vitro' perquè l'esperança de vida ha augmentat, però també caldria posar un sostre per a les mares amb gestació subrogada per evitar riscos per a les dones d'edat avançada.

Durant la gestació la dona va patir una pujada de tensió arterial, cosa que va fer que el part es fes mitjançant una cesària durant la setmana 31 de l'embaràs. Tant la dona com la criatura es troben en perfecte estat de salut.

En declaracions als mitjans de comunicació locals, la dona va afirmar que no se sentia com una mare sinó "com una doble àvia" i va assegurar que havia pres la decisió d'ajudar la seva filla sense pensar-s'ho dues vegades i sense que li importessin les opinions dels altres.