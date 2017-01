132 donacions i 66 litres de sang: el rècord de solidaritat d'un home de 98 anys

Fins a 132 donacions registrades i 66 litres de sang acumulats. Aquestes són les dades de Josep Maria Callís, l'home de 98 anys que té assignat el carnet amb el número 1 del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Malgrat que per la seva elevada edat fa temps que no pot seguir donant, aquest divendres ha estat present a l'arrencada de la IV Marató de Donació de Sang al Palau de la Generalitat, en l'inici d'una nova campanya solidària que arrenca amb l'objectiu de mobilitzar més de 8.000 persones per revertir les baixes reserves que hi ha després de les festes nadalenques.

Callís va començar a donar sang amb 18 anys i va deixar de fer-ho amb 65. Recorda que la primera donació la va fer al front de la Batalla de l'Ebre durant la Guerra Civil. Al conflicte bèl·lic va estar-s'hi dos anys, a la divisió de sanitat de l'exèrcit republicà, recollint i curant ferits, i en aquest temps va fer entre 10 i 12 donacions. Explica que portava la sang a l' Hospital de Gandesa en pots de vidre, i que en acabar la guerra el van deportar a Burgos, on va contraure la sarna i va ingressar en un hospital. Allà, una monja catalana el va ajudar a entrar a treballar a l'hospital militar.

Des que es va jubilar col·labora amb les germanes Teresianes de Calcuta del convent de la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona, repartint cada dia 400 menjars a persones necessitades en el seu menjador social. Per què ha donat tanta sang? "Perquè dóna salut", respon l'home. "I perquè és un acte solidari i d'absoluta generositat", afegeix, segons recull l'agència Efe. "És l'amor al proïsme al qual em van acostumar els pares", apunta també l'ACN.

La Marató de Donants 2.0 ha arrencat aquest divendres amb prop de 700 participants a les primeres hores, i amb el Palau de la Generalitat com un dels escenaris en els quals s'ha pogut donar per primera vegada. La consellera de la Presidència, Neus Munté, i el conseller de Salut, Toni Comín, han fet una crida a participar a la campanya, que s'allargarà fins al proper divendres als principals hospitals de Catalunya. A més, aquest divendres els ajuntaments de Tarragona, Lleida i Girona també han obert les seves portes, mentre que entre aquest divendres i dissabte també ho faran l' Ajuntament de Barcelona i el mateix Palau de la Generalitat.

Comín, per la seva banda, ha explicat que aquesta campanya s'ha convertit en " una peça clau" del sistema de donacions per assegurar l' equilibri entre les necessitats de sang i les reserves en un període en què els nivells són molt baixos per les vacances de Nadal i l'epidèmia de grip. El conseller de Salut també ha reivindicat com dues "joies" el sistema de donacions, per la seva "porositat" arreu del territori, juntament amb el Banc de Sang i Teixits.