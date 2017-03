Només un de cada tres càrrecs directius estan ocupats per dones a la UE

Gairebé la meitat dels treballadors europeus són dones, però només ocupen un 35% dels càrrecs directius de les empreses de més de 10 treballadors a la Unió Europea. Segons l'oficina d'estadístiques europees (Eurostat), a les companyies europees hi ha 7,2 milions de càrrecs directius, dels quals 2,6 milions són dones, mentre que els homes són 4,7 milions.

Hi ha diferències significatives entre els estats membres però en el cas de l'estat espanyol la dada és molt similar a l'europea: les dones directives representen un 37%, 2 punts per sobre de la mitjana de la UE.

Només hi ha un país del club europeu, Letònia, on hi ha més dones directives (53%) que homes. Després de Letònia, els països on hi ha més paritat en els càrrecs directius són Bulgària (44% de dones), Polònia (44%) i Irlanda (43%). A l'altre extrem se situen Alemanya, Itàlia i Xipre. En aquests tres estats membres només hi ha un 22% de dones ocupant càrrecs directius.

Les dades d' Eurostat, relatives a l'any 2014 i publicades dos dies abans del Dia Internacional de la Dona, també revelen que hi ha una clara bretxa salarial entre homes i dones. De mitjana, les dones directives cobren un 23,4% menys que els homes que ocupen les mateixes posicions. A Espanya, la bretxa és menor, del 16,2%.