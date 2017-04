Les dones ja són majoria a la cursa d'El Corte Inglés

Prop de 60.000 corredors participaran aquest diumenge en la 39a edició de la cursa d'El Corte Inglés i, per primer cop en la història d'aquest esdeveniment esportiu, la majoria són dones. Concretament, 31.600 dones i 28.400 homes estan inscrits per recórrer 10 quilòmetres de la ciutat en benefici de l'Obra Social de Sant Joan de Déu. La cursa, que aquest any té el lema "Correré perquè t'estimo", tornarà a entrar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en homenatge als 25 anys de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona.



Aquesta cita esportiva és la quarta del món en la seva especialitat pel que fa a la participació. La primera, segons l'agència Efe, és la City2 Surf de Sydney, que l'any passat va comptar amb 83.000 participants; la segona posició és per a la Hong Kong Marathon, que al mes de febrer va reunir 73.000 corredors, i la tercera, per a la JP Morgan Challengede Frankfurt, que en l'última edició va registrar 68.119 participants.