La UE alerta de l'increment de les morts per sobredosi

Les morts a Europa per sobredosi no paren d’augmentar: el 2015 l’increment va ser del 6% respecte de l’any anterior. En total, les sobredosis –d’heroïna i d’opioides sobretot– van matar 8.441 persones a la UE, Turquia i Noruega, una xifra que suposa el tercer any consecutiu d’augment de les morts per aquesta causa “després d’un llarg període de decreixement i estabilització”, segons ha destacat aquest dimarts Alexis Goosdeel, director de l’Observatori Europeu de les Drogues. La xifra real podria ser encara més elevada atès que hi ha estats membres que no recopilen sistemàticament les morts per sobredosi.

L’informe anual sobre les tendències en el consum de drogues que ha presentat l’Observatori també revela que Espanya supera amb escreix la mitjana europea de morts per sobredosi. El 2015 es van registrar 455 morts per aquesta causa a l’Estat. Són 15 per cada milió d’habitants enfront de les 21,3 morts per sobredosi de la mitjana comunitària. Espanya, a més a més, es troba entre els estats on es consumeix més cocaïna i cànnabis i on es va confiscar més cocaïna el 2015.

Opioides de gran potència

L’informe també alerta de l’aparició de noves drogues sintètiques “de potència extraordinària”. Es tracta d’opioides –medicaments contra el dolor que es consumeixen com a droga– que tenen efectes similars a l’heroïna i la morfina. “Tot i que suposen un percentatge petit del mercat, cada vegada hi ha més informes sobre la seva aparició i els danys que produeixen, incloses les intoxicacions no fatals i les morts”, afirma el document.

Entre el 2009 i el 2016 es van detectar a la UE 25 nous opioides. Als Estats Units, l’ús recreatiu d’aquestes substàncies s’ha convertit en un problema de salut pública. Es parla fins i tot de nova epidèmia.