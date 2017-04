El duopoli dels serveis funeraris dispara els preus dels enterraments a Barcelona

Un enterrament, a Barcelona, val el doble que en una altra ciutat de l'Estat. Per remeiar-ho, l'Ajuntament de Barcelona ja fa mesos que va anunciar la creació d'una funerària municipal que abaratirà un 30% el preu dels serveis funeraris. Per analitzar aquest mercat, l'Ajuntament va encarregar un informe a Global Economics Group, que ha conclòs que la diferència del preu dels serveis funeraris "no s'explica" pel seu cost real, sinó que els alts preus es justifiquen pel poder de mercat que tenen les dues empreses que controlen els tanatoris de Barcelona.

Mémora, amb 68 sales de vetlla, i Áltima, amb 20, es reparteixen la totalitat dels serveis funeraris de Barcelona, amb un duopoli que fixa el preu dels enterraments molt per sobre de la resta de ciutats, on hi ha un operador municipal, com Terrassa, Reus o Madrid. Segons l'estudi, que ha analitzat 44 factures, de mitjana es paguen més de 7.000 euros per enterrament. Només un 10% del preu es destina al cementiri.

En canvi, la nova funerària pública rebaixarà un 30% els preus i, de mitja, farà pagar 3.811 euros per enterrament. L'Ajuntament ha dissenyat tres tarifes: una d'estàndard, que farà pagar uns 2.400 euros, una de mitjana, que valdrà 3.475 euros, i una superior, que valdrà 4.700.

El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha reconegut que el consistori vol "influir en el sector" i fer baixar els preus per fer-los "més assequibles". "En un mercat amb més competència, les empreses competirien pel segment amb majors preus produint-se una convergència entre els preus de les companyies d'assegurances i els preus dels particulars", relata l'informe, que justifica la decisió del consistori de crear una nova operadora pública.

Per exemple, l'empresa pública de Madrid ofereix tots els serveis bàsicsUN d'un funeral (fèretre, sala de vetlla, condicionament i cotxe) per 2.222 euros, quan a Barcelona es paguen 2.800 pels mateixos conceptes. El mateix passa, més o menys, en els contractes d'assegurances en vida de les mateixes dues empreses. Mémora, per exemple, fa pagar per al seu servei Electium 9.385 euros a Barcelona, mentre que a Salou (5.016 euros), Reus (4.912 euros) o Madrid (3.950 euros) el preu està molt per sota.

De fet, potser per això els barcelonins puntuen amb un 2,09 el preu dels serveis funeraris de Barcelona, segons un altre informe de la consultora FeedbackMP. Aquest estudi conclou que malgrat tot, els usuaris aproven amb bona nota, un 7,6, la qualitat del servei.