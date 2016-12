Llum verda definitiva a la primera vacuna contra l'Ebola

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat aquest divendres que els amplis assajos realitzats amb una vacuna contra l'Ebola han donat resultats molt positius. Per això creu que el procediment per comercialitzar-la es completarà com a molt tard el 2018. La vacuna rVSV-ZEBOV, que va ser desenvolupada per l' Agència de Salut Pública del Canadà i està produïda per la farmacèutica nord-americana Merck, va ser provada en 5.837 persones a la República de Guinea, el país on el 2014 es va iniciar la pitjor epidèmia d'Ebola que hi ha hagut mai i que posteriorment es va estendre a Sierra Leone i Libèria.

Els assajos es van realitzar durant la primera meitat del 2015, quan l'epidèmia havia decaigut lleugerament, tot i que el virus letal continuava circulant. La subdirectora general de sistemes de salut i innovació de l'OMS, Marie-Paule Kieny, ha estat l'encarregada d'anunciar que entre les persones que van rebre la vacuna no es va registrar cap nous cas d'Ebola en els deu dies posteriors al de la vacunació, i tampoc més tard. L'assaig també va involucrar 6.000 persones addicionals com a grup de control, que no van rebre la vacuna però van ser igualment monitoritzades pels equips de l'OMS. En aquest grup sí que es van registrar 23 casos de la malaltia.

La regió que es va escollir per fer l'assaig va ser la costa de la República de Guinea, i el sistema que es va dissenyar va ser a través d'una sèrie "d'anells" propers al malalt. Els metges van identificar totes les persones que havien tingut contacte amb l'infectat, o bé amb les seves pertinences, i van determinar que la mitjana de persones potencialment en risc eren unes 80. Aquesta és l'estratègia que es va seguir en el passat per aconseguir l'eradicació de la verola al món. La vacuna també es va poder administrar a nens a partir dels sis anys, un cop demostrat que era segura a partir d'aquesta edat. Ara falta determinar quant de temps dura la immunitat, tot i que l'OMS subratlla que només es requereix una dosi perquè sigui efectiva.

L'Ebola va ser identificat fa més de quaranta anys i des de llavors se n'han produït diversos brots, sempre a l'Àfrica. L'últim va ser el pitjor, va mantenir-se actiu durant més d'un any i va causar més d'11.300 morts, entre altres raons perquè mai no s'havia desenvolupat una vacuna per prevenir-ne la propagació. Segons explica l'OMS, la vacuna rVSV-ZEBOV permetria prevenir la infecció en un futur. "Tot i que aquests convincents resultats arriben molt tard per a aquells que van morir en l'epidèmia d'Ebola a l'oest d'Àfrica, quan aparegui el proper brot tindrem defensa", va assegurar Kieny.

L'OMS va detallar que ara cal elaborar un expedient per sotmetre aquesta vacuna al procés de registre als Estats Units i a la Unió Europea, un tràmit que hauria de concloure el 2018 perquè la vacuna arribi al mercat. Ara bé, si abans no passa això i sorgeix un nou brot d'Ebola, Merck tindrà disponibles almenys 300.000 dosis de la vacuna, tal com s'ha compromès amb l'aliança publicoprivada GAVI, que treballa en favor de l'accés a les vacunes per als països més pobres. GAVI va finançar amb 5 milions de dòlars la producció d'aquesta quantitat de vacunes, que podran ser utilitzades en cas de necessitat amb una autorització especial de l'OMS.