Primer pas per eliminar els patinets elèctrics i els 'segways' de les voreres a Barcelona

La comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una regulació pionera sobre l'ús de patinets elèctrics i 'segways' a la ciutat que els allunya de les voreres. Es tracta del primer pas per modificar l'Ordenança de Circulació de vianants i vehicles, que ara haurà de superar l'aprovació definitiva del ple.

La regulació s'ha tirat inicialment endavant amb els vots a favor de BComú, el PSC, Ciutadans, Esquerra i la CUP, i les abstencions de CiU i el PP. La normativa classifica i regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat.

A partir d'ara s'estableixen tres categories: Els patinets elèctrics individuals que no superin els 20 quilòmetres per hora i pesin menys de 25 quilos formaran la primera i només podran circular pels carrils bici, els parcs públics i els carrers amb una única plataforma. Si formen part d'algun negoci turístic o comercial hauran de portar una identificació.

La segona categoria està formada pels 'segways' i patinets elèctrics que no superin els 30 quilòmetres per hora. Només podran circular pels mateixos espais que els de la primera categoria i també hauran de portar una etiqueta si son vehicles comercials. La tercera categoria la integraran els vehicles elèctrics de més de dues rodes. Els d'ús personal podran circular com una bicicleta, els que transporten turistes podran utilitzar els carrils bici que siguin més amples i els de transport de mercaderies aniran per carrils bici, carrers de plataforma única i vies limitades a 30 quilòmetres per hora.

Els usuaris de 'segway', amb casc

La nova regulació també restringeix els vehicles elèctrics de mes de dues rodes a majors de 16 anys. L'edat s'eleva als 18 si transporten viatgers. Tots els usuaris de patinets d'us comercial hauran de portar casc. També ho hauran de fer els que utilitzin un patinet que pugui anar a més de 20 quilòmetres per hora i els usuaris del 'segway'.

Els vehicles elèctrics i patinets que s'utilitzin per activitats públiques, turístiques i comercials també hauran de tenir contractada una assegurança. La normativa preveu sancionar les infraccions lleus amb fins a 100 euros, 200 euros per a les greus i 500 en cas d'infracció molt greu.