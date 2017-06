“Si em parlen en català, em sento més inclòs”

“Abans de venir ja sabia dir bon dia, bona tarda i t’estimo ”. Ho diu l’Ignacio Romero, a qui tothom coneix com a Chacho. Fa tres mesos que ha arribat de Guatemala per viure amb la seva parella, que és de Terrassa, i des del primer moment ha decidit posar-se les piles amb el català. “En dos mesos espero entendre’l totalment i, en un any, parlar-lo bé”, diu.

El cas del Chacho, però, és una excepció. L’últim informe de Política Lingüística reflecteix que una de cada quatre persones que viuen a Catalunya no sap parlar català. L’informe assenyala que el desconeixement se centra sobretot en persones nouvingudes adultes. Els infants l’aprenen a l’escola, però els adults no disposen de cap automatisme d’inici per conèixer la llengua. L’entorn i la classe social també hi influeixen. Per exemple, l’Ashija Patni fa sis anys que va arribar des de l’Índia a Badalona i no ha sigut fins fa un any que s’ha familiaritzat amb el català a través del projecte Laila de la Fundació Ateneu Sant Roc.

Evitar l’aïllament

“Un dia les meves filles em va dir: «Mama, això és vermell». No sabia què volia dir”, recorda l’Ashija. Una té 4 anys, i l’altra, 6. Han après català a l’escola i això ha fet que la seva mare vegi la llengua com una eina necessària. “Les puc ajudar amb els deures i em pot obrir portes a mi”, argumenta. Per exemple, diu, a l’hora de buscar feina o relacionar-se. “En alguns barris de Badalona el català és la llengua principal i cal conèixer-la”, explica. Des que fa classes parla més amb les seves veïnes i en defensa l’aprenentatge per tenir una vida més “còmoda”.

Aquesta opinió és compartida per l’administració i les entitats en defensa de la llengua. “Hem d’aconseguir que els nouvinguts puguin viure en català”, defensa la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, que posa l’accent en l’1,7 milions d’adults que l’han après a través del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) des de la seva creació el 1988. També en els 45.000 nouvinguts que cada any segueixen els cursos del CNL. Tot i això, queda feina per fer. “Hem de treballar des del Govern, els ajuntaments i les entitats”, planteja. La directora de Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, corrobora aquesta visió: “Cal evitar que hi hagi barris tancats en si mateixos”. Per això, aposta per una estratègia que passi per la relació entre entitats de cultura popular i associacions de persones nouvingudes.

Per la seva banda, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) considera que a Catalunya la convivència no es genera de forma automàtica i defensa la creació d’espais per fomentar-la. “Només així pots fer-te teu un idioma”, diu el seu portaveu, Jordi Esteban. I és que utilitzar la llengua de forma quotidiana és el veritable repte. “Aprendre català significa viure més emocionalment la vida aquí”, defensa Mestres, per a qui el nivell de coneixement del català és un reflex del nivell de convivència al país.

L’Ashija creu que podria viure a Catalunya sense parlar català. Alhora, però, defensa la idoneïtat d’aprendre’l. “Si una amiga em digués que ve a viure aquí, li recomanaria estudiar-lo”, assegura.

Per al Chacho, el coneixement de la llengua és obligat perquè vol treballar com a educador. “Si no sé català, no ho podré fer”, explica. A més, destaca una motivació social. “Vull socialitzar-me al 100%”, diu. Per això, les trobades amb els amics de la seva parella suposen un entrenament quotidià. “Si em parlen en català, em sento inclòs”, explica.

La culpa dels catalanoparlants

El sentiment d’exclusió també afecta persones que porten tota la vida a Catalunya. Com la Carmen Novoa, nascuda a Galícia i veïna de Barcelona des de fa 57 anys. “Si hi ha tanta gent que no parla català és per culpa dels catalanoparlants”, diu convençuda. La Carmen va treballar tota la vida de cara al públic i explica que ningú li parlava en català. “Sabien que era gallega i passaven al castellà”, recorda.

La dinàmica a què es refereix no és anecdòtica. “Molts ho fan de bona fe, però no representa una actitud de respecte”, expressa Franquesa. “Significa no donar l’oportunitat a la persona nouvinguda d’aprendre la llengua”, apunta Mestres. Esteban defensa que parlar català és una manera d’incloure la persona a la comunitat. “Si no, l’estem excloent perquè és de fora”.

La Carmen insisteix al seu entorn perquè li parlin en català. A casa, amb les amigues o al Centre Cívic Parc-Sandaru, on fa una hora i mitja de classe a la setmana, una estona que se li fa molt curta. Per això, també mira la televisió i escolta la ràdio en català, tradueix textos i es grava per millorar la seva expressió oral. “La meva vida no ha canviat des que el parlo, però és una qüestió d’integració i em fa sentir millor”. Sobretot, després de molts anys de no haver-ho pogut fer. “M’hauria agradat aprendre’l abans, però tots els meus esforços se centraven en les meves filles”, recorda. Ara, però, persisteix: “Si m’acovardeixo, mai el parlaré bé”.