Les embarcacions cremades al Port del Fòrum trigaran una setmana a ser reflotades

El director del Port del Fòrum, Joan Conde , ha dit aquest dilluns que segurament haurà de passar una setmana abans no es puguin reflotar les sis embarcacions que es van calcinar i enfonsar a l' incendi del passat diumenge. Conde ha preferit no valorar el fet que quan va revifar el foc, els Bombers de la Generalitat i els de Barcelona, s'haguessin retirat de la zona.

"Nosaltres no demanem explicacions a ningú en principi, no ens toca; el que hem de fer és analitzar objectivament què ha passat i comunicar-ho a les asseguradores", ha dit el director del port.



De moment, s'han de peritar els danys i el Port s'encarregarà de coordinar l' extracció de les embarcacions, que és responsabilitat dels armadors, i establirà el pla de descontaminació de les aigües. Conde ha assegurat que aquest procés de neteja i de reflotament l'acabaran pagant les asseguradores i que de moment encara estan intentant localitzar els propietaris estrangers de les embarcacions enfonsades que es trobaven desocupades en aquell moment.



El director del Port del Fòrum ha explicat que a les 7 del matí va començar el foc a bord d'una embarcació que estava ocupada per una parella de nacionalitat francesa. Es tractava d' un foc "intens" que va obligar a la parella a sortir del iot sense poder recuperar cap pertinença. El foc es va propagar als vaixells del costat, a cinc en total, un dels quals va poder ser retirat mentre la resta es van enfonsar.



A les 12:30 el foc es va donar per extingit, i a les 13:30 es van retirar els últims efectius del cos de bombers, però a les 14:30 el foc va revifar. A la dàrsena hi havia restes de PVC, fustes, gasoil, material molt inflamable a la superfície de l'aigua que, amb el vent del garbí, van fer que el foc es tornés a encendre enfonsant cinc embarcacions més.