Les entitats del tercer sector reclamen més compromís social a les empreses turístiques

T'has preguntat mai on van a parar els auriculars que es reparteixen gratuïtament als més de dos milions d'usuaris del bus turístic de Barcelona? En veure que quedaven abandonats a les marquesines dels autobusos, la fundació Rubricatus, dedicada a la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, va decidir donar-los una segona vida per reduir l'impacte mediambiental del turisme. Com ho van fer? Van col·locar una paperera dins del mateix bus per recollir els auriculars i van dissenyar uns lanyards, una mena de cordills, per fer acreditacions d'esdeveniments i congressos. En reparteixen uns 60.000 cada any. Aquest és només un exemple de la relació entre les entitats socials i el turisme. Una relació, però, que és encara insuficient: el 60% de les entitats socials asseguren que no tenen cap relació amb l'activitat turística.

Per això, el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, ha lamentat que "l'èxit del turisme a Barcelona no es comparteix de manera equitativa ni contribueix a la cohesió social" de la ciutat. Segons ha dit, el turisme genera externalitats que "debiliten l'aplicació d'alguns drets socials", com el de l'habitatge o l'ocupació, i empitjora l'espai públic. Davant d'aquesta problemàtica, des de l'organització que agrupa més de 3.000 entitats catalanes que treballen per la cohesió social demanen a les empreses del sector turístic "incrementar el seu compromís social" i un augment dels sous perquè siguin "dignes".

L'informe de la Taula defensa les entitats socials com un "actor clau en la planificació del turisme de la ciutat" perquè aquesta activitat econòmica -els turistes es gasten més de 30 milions d'euros cada any a Barcelona- tingui un retorn cap als col·lectius més vulnerables. Una bona manera de fer-ho, ha dit Illa, és dedicar la taxa turística a "impulsar un turisme socialment més responsable i inclusiu".

Illa va lamentar que el sector turístic "doni l'esquena" a les entitats socials, una situació que cal capgirar a través de "bones pràctiques" que redistribueixin la riquesa que genera el turisme. En una jornada a la seu de Barcelona Activa aquest dimecres s'han presentat alguns dels projectes -de restauració, oci o inserció laboral- que entitats socials estan impulsant en relació al turisme.

Una d'aquestes iniciatives és el 'Check-in solidari', creada pel Casal d'infants del Raval i APARTUR, l'Associació de Pisos Turístics de Barcelona. L'acord entre els dues entitats determina que per cada entrada en un pis turístic, les 47 empreses que hi col·laboren destinen un euro al programa 'Vincles', que ofereix suport a mares i a joves del Casal. Així ho ha explicat Jose Beltran, el president de l'entitat, que ha dit que han aconseguit recaptar 17.000 euros, deu mil més que la primera edició, el 2013.

El 83% de les entitats que tenen relació amb el turisme reconeixen que l'impacte és positiu.