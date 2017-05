Les entitats socials veuen "saturat i obsolet" el model d'atenció a les persones grans

La població de més de 65 anys a Catalunya s'incrementarà un 32% en 15 anys. De fet, la catalana és una de les societats més envellides d'Europa i davant d'aquest escenari, les entitats socials han alertat que l'actual model d'atenció a al gent gran ha quedat saturat i obsolet. L'informe 'Escolteu-me! L'Atenció Centrada en la Persona en el suport al procés d'envelliment', que s'ha presentat aquest dijous en un acte coorganitzat per la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l'ARA a l'Ateneu Barcelonès, reclama apostar per reforçar les alternatives a les residències i l'atenció domiciliària, i caminar cap a un nou paradigma de cura als avis, més comunitari i personalitzat.

"Hem de plantejar-nos com podem fer evolucionar de forma profunda un model que està obsolet i que no respon a les necessitats que tenim ara", ha explicat Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector. Així, les entitats demanen repensar el model d'atenció a la gent gran per millorar-ne la seva qualitat de vida i reduir les taxes d'hospitalització. I és que segons l'estudi, la manca de coordinació entre els diferents serveis i la poca adequació de l'atenció provoca ingressos i despeses hospitalàries "evitables". Només com a exemple: una de cada quatre visites a urgències l'any passat eren de persones més grans de 65 anys. "Són molèsties mínimes que podrien solucionar-se amb millor atenció domiciliària i no saturarien el sistema sanitari", ha afegit Elisenda Rovira, autora de l'estudi.

Aquest és el cas de l' Encarna Díaz, que fa tres anys que viu sola en un pis a Sant Vicenç dels Horts. Enlloc d'anar a l'hospital quan té alguna molèstia, l'Encarna truca a la teleassistència, que ja ha anat dues vegades a casa seva. A més, l'Ajuntament paga el servei de neteja cada dues setmanes i una ajuda per anar a comprar o fer encàrrecs dos cops a la setmana. L'Encarna no vol sentir a parlar d'anar a una residència. "De cap manera: vaig anar a veure'n una i vaig pensar que allà em moriria al cap de quatre dies", explica. "Mentre jo pugui, no hi aniré: a mi m'encanta sortir, fer la meva", diu.

Aquesta tendència ha provocat que les tasques de cura de la gent gran recaiguin "majoritàriament en les famílies". Tot i així, l'estudi alerta que falten ajuts públics, sobretot per contractar treballadors domèstics que cuidin persones com l'Encarna. Així, també es podria reduir les taxes d' economia submergida en aquest àmbit. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 300.000 persones majors de 65 anys que viuen soles i que més de la meitat no ho volen.

Encara que hi ha molta gent com l'Encarna, que opta per viure sola, el cert és que els recursos limitats d'algunes famílies i l'insuficient desplegament de l'atenció domiciliària fan que molts ancians ingressin en una residència. De fet, l'estudi revela que la demanda de places públiques a les residències és molt superior a l'oferta que hi ha. "Hi ha una necessitat social que l'administració pública no arriba a satisfer", sentencia l'informe. Les dades són reveladores: el 60% de les 59.458 places que hi ha són privades, el 24% són d'entitats socials i només un 17% són públiques. Per això, aquestes tenen llistes d'espera "massificades". Pel que fa als centres de dia, la situació no és massa millor: dels 890 que hi ha al país, 535 són privats, 206 són públics i 149 d'iniciativa social.

En tot cas, també en aquests casos que els avis estan en residències és clau que tinguin un "paper real" en la presa de decisions del centre on viuen. Així ho ha confirmat Mercè Mas, responsable del Grup de Residències de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), que també ha afegit que la mentalitat de la gent gran "ha canviat" i que ara aquest col·lectiu és més conscient que "envellir fa perdre moltes coses però no els nostres drets". "Ara som més reivindicatius", ha explicat, deixant clar que el futur passa per afavorir la participació dels avis en la presa de decisions "visquin on visquin".

"Això no vol dir posar més diners, sinó organitzar els centres d'una altra manera: fer que es puguin portar les coses de casa seva, que hi hagi dos menús, una sala on poder fer un consell de participació...", diu Pilar Rodríguez, directora de la unitat operativa sociosanitària de l' Associació Benestar i Desenvolupament. Segons ella, cal "visibilitzar els drets de les persones grans" per fer que siguin elles les qui decideixen "com volen envellir dins dels paràmetres establerts". "Qui vol viure en una residència? Tothom vol estar a casa seva. El nou enfocament que hem de treballar comporta donar visibilitat als drets de les persones, respectar la seva autonomia i deixar que opinin de com volen viure", ha dit Rodríguez. En l'acte també hi ha intervingut Meritxell Milian, professional de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Gavà.

Qui tampoc s'ha plantejat anar a una residència és el Francisco Fernandez, de 78 anys. "Jo no hi aniria mai, en un centre", explica. El Francisco dedica bona part del seu temps a cuidar dels animals que té al terrat, bàsicament coloms, però admet que a la nit es veu sol. "La casa es molt gran, fa un any que es va morir el meu fill i això em va enfonsar", diu. Ara l'ajuden dues noies, una que neteja el pis un parell de cops a la setmana i una altra que li fa el menjar tres dies. "I així em fan companyia. Amb el que tinc, ja em conformo", diu el Francisco. Ell diu que, amb tot, és força afortunat, perquè gaudeix de relativa bona salut i té algun entreteniment que l'il·lusiona, però demana més implicació de les administracions per fer que els avis no se sentin sols i que tots passin els últims anys de la seva vida "com vulguin". Al capdavall, segons ha resumit Oriol Illa, " no es tracta de guanyar anys a la vida sinó vida als anys".