Eduard Estivill: “Amb ajustos de 15 minuts el canvi d’hora no es nota”

Es va donar a conèixer ja fa anys amb un mètode per ajudar a dormir els nadons, però el cert és que el doctor Eduard Estivill (Barcelona, 1948) és un dels principals referents en la medicina de la son. Avisa que el canvi d'horari d'estiu pot provocar petits desajustos de salut.

Quines conseqüències té el canvi d’horari per a la son?

El canvi d’horari d’estiu és més complicat que el de l’hivern perquè el cos s’adapta millor a un dia de 25 hores que a un de 23. Serà un petit jet lag. Qui més notarà aquest canvi serà la gent que té problemes per dormir, com els nadons. Per exemple, si els hi dones de mamar a una hora determinada, amb el canvi d’hora trobaran a faltar el menjar a causa del retard.

Què podem fer per evitar-ho?

No fer els canvis de forma brusca. A les mares els diem que canviïn l’horari de donar el pit cada quart d’hora i a la gent gran i adults que notin que no estan bé, el mateix. Es tracta de no passar de 2 a 3 de cop, sinó el primer dia de dues a un quart de tres, l’endemà un quart d’hora més... Amb ajustos de quinze minuts no notarem el canvi d’hora.

Què més recomana?

No prendre pastilles per dormir, sinó suplements natural, com els que porten melatonina. També es pot intentar prendre aliments rics en triptòfan, com llet, ous, carn i peix, i algunes verdures.

Ha augmentat la dependència als somnífers?

Sí, en els últims set o vuit anys, coincidint amb la crisi. Dormir malament és un símptoma, és a dir, ens passa perquè hi ha una causa al darrere que ho provoca. A vegades els motius són típics, com prendre molt cafè o fins i tot drogar-se. Però hi ha un altre tipus de causes, com l'estrès, l'ansietat o les tensions acumulades durant el dia, que són les que han augmentat moltíssim últimament, un 30% més o menys darrerament.

Què fa la gent?

S'automedica. La gent avui en dia pren massa pastilles.

Com ho podem evitar?

Estem provant tractaments que no enganxin, a base de fitoteràpia. Ara estem fent una innovació amb plantes que ajuden a descansar.

Al marge del canvi d'hora, la reforma horària ajudaria a dormir millor?

L'escenari ideal seria que canviessin els horaris laborals per afavorir la conciliació familiar. La gent hauria d'acabar de treballar a les sis de la tarda. Els europeus es lleven a la mateixa hora que nosaltres, però pleguen abans, dormen una hora més que nosaltres i són més eficaços treballant. Jo crec que hem de tendir cap a la reforma horària. Ja ens despertem molt d'hora –a les 7 ja estem molts en marxa– però en canvi no ens n'anem a dormir fins les 12 o la 1. Aquí està el problema.

En general, com dormim els catalans?

Com la resta del món. Dormim poc perquè molts encara pensen que dormir és perdre el temps, i això no és veritat, al contrari. Dormim per estar desperts: la son és la fàbrica del nostre dia. Estaria bé fer menys coses però fer-les més ben fetes, i dormir millor. Dormir bé vol dir les hores que necessitem. I això és en funció de l'edat. Un nen necessita onze hores, un adult vuit i un avi, sis.

Què fem malament?

Això també s'explica en funció de l'edat. La causa del mal dormir d'un nadó és una qüestió d'hàbits i la culpa, generalment, és dels pares, que l'han malacostumat i mimat. Els adolescents van a dormir tard utilitzant tablets i telèfons, els adults no dormen bé per l'estrès i la gent gran vol dormir més del que realment necessita.