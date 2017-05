El govern espanyol justifica les cues al Prat per "l'augment de passatgers"

"L'aeroport del Prat no és l'únic amb cues". Aquesta ha estat la resposta del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, davant el caos cronificat que pateix des de fa tres setmanes l'aeroport del Prat, on els viatgers han de fer fins a tres hores de cues per superar el nou control de passaports.

@EnricMillo @ElmatiaRadio4 El aeropuerto de El Prat no es el único con colas. Hay un gran incremento de pasajeros y se necesita garantizar la seguridad de las personas — DeleGobCataluña (@DeleGobCataluna) 16 de maig de 2017

En una entrevista a Radio 4, Millo ha justificat les cues pel "gran increment de passatgers". "Cal que es garanteixi la seguretat de les persones", ha conclòs el delegat del govern espanyol. Des de finals d'abril, tots els passatgers que passen per l'aeroport de Barcelona-el Prat han de mostrar un passaport o un DNI electrònic al control de passatgers. Això alenteix el procés i s'ha traduït en episodis de cues durant diversos dies. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va qualificar ahir la situació d'"inadmissible" i va demanar el traspàs de la gestió de l'aeroport a través d'un missatge a Facebook.

Ara mateix al aeroport. 7 guixetes de 24 per els de fora de la CEE i dues per els europeus. El control automatic no funciona. @elmonarac1 pic.twitter.com/R9J80j5aQ0 — Marta Martinez (@DoingiDoing) 16 de maig de 2017

La matinada de dilluns les cues de tres hores es van tornar a repetir, i aquest matí els usuaris també s'estan trobant amb llargues esperes. Per resoldre la situació , la policia espanyola va reforçar el número d'agents al Prat, una mesura no exempta de polèmica, ja que els sindicats critiquen que s'ha despullat la comissaria de Cornellà de Llobregat per poder vestir l'aeroport.