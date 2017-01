Els especialistes qüestionen les autoinseminacions

L’ auge de la inseminació casolana amb esperma comprat en bancs estrangers ha encès les alarmes dels especialistes en reproducció assistida, que en qüestionen l’eficàcia i la seguretat, i tant el ministeri de Sanitat com la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) s’hi han pronunciat en contra. “Les dones tenen dret a optar per aquest servei, que pot ser molt atractiu per a dones joves i sanes, però trobem a faltar que es pugui auditar el procés de selecció del semen, els controls de qualitat, el transport o l’emmagatzematge”, indica Jordi Suñol, ginecòleg de l’Institut Marquès. Cryos assegura que ells són un banc d’esperma i que, per tant, ja fan aquests controls i garanteixen la qualitat de les mostres.

Montse Boada, presidenta de l’Associació per a l’Estudi de la Biologia de la Reproducció (ASEBIR), no posa en dubte la qualitat dels controls, però recorda que la manipulació de les mostres s’ha de fer en un laboratori per evitar la contaminació: “El procés d’autoinseminar-se no és complex, però les mostres s’han de descongelar en un laboratori en condicions d’esterilitat, i els embriòlegs hem de determinar si la mobilitat de l’esperma és bona. Això un particular no pot saber-ho”. Els especialistes també qüestionen l’eficàcia de la inseminació casolana. “En l’àmbit mèdic, el percentatge d’èxit de les inseminacions és del 20% i a casa, sense tenir un control precís del moment fèrtil de la dona, aquest percentatge és probable que baixi”, diu Suñol.

Estimulació hormonal i cicle d'ovulació

A les clíniques es fan controls ecogràfics per determinar el dia més propici del cicle per fer la inseminació i en alguns casos es fa estimulació hormonal. Bonaventura Coroleu, cap del servei de medicina de la reproducció de l’Institut Dexeus, adverteix que les tècniques de reproducció assistida tenen més èxit en centres especialitzats, ja que la inseminació que es pot fer a casa és intravaginal -es diposita l’esperma a la vagina amb una xeringa com la de la foto-, mentre que la que es fa a les clíniques és intrauterina: “Es diposita la mostra dins de l’úter amb un catèter i augmenten les probabilitats d’embaràs”. Entén que hi hagi dones que vulguin reduir la tecnificació del procés, però no ho comparteix, i compara els riscos de fer-ho amb els de “l’automedicació”.

També dubten del sistema de traçabilitat: “Si has comprat el semen per internet, ¿a qui demanaràs després explicacions si sorgeix un problema?”, pregunta Boada. La SEF, Sanitat i Cryos estan immersos en una picabaralla als tribunals després que les autoritats espanyoles alertessin sobre els riscos d’aquesta pràctica. Recorden que Cryos viola la condició d’anonimat del donant que garanteix la llei de reproducció assistida espanyola. “No es pot fer una selecció a la carta perquè estàs fora de la llei”, indica Coroleu.