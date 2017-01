La nena de 8 anys que va morir mentre esperava una ambulància a Blanes va patir una sèpsia

Els resultats provisionals de l' autòpsia feta a la nena de 8 anys que va morir diumenge mentre esperava una ambulància pediàtrica a l' Hospital de Blanes (Selva) indica que va patir una sèpsia generalitzada, segons ha informat l'alcalde de la població, Miquel Lupiáñez, que ha demanat també "discreció" i "respecte" per a la família de la nena.

L'alcalde ha mantingut una conversa telefònica amb el conseller de Salut, Toni Comín, que li ha explicat que han obert un expedient informatiu, que conclourà previsiblement aquest dimarts, per dirimir responsabilitats i determinar si hi ha hagut "alguna negligència en tot el tractament del cas".

Segons ha avançat el conseller a l'alcalde, la culpabilització que s'està fent del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per l'enviament d'una ambulància pediàtrica per traslladar la menor a l'Hospital Josep Trueta de Girona "no és atribuïble a aquest servei".

El conseller li ha explicat que per traslladar la menor des de l' Hospital de Blanes fins al Trueta, a Girona, un trajecte d'una mitja hora, no era necessària una ambulància pediàtrica, sinó que hauria estat suficient una UCI medicalitzada, ja que la pacient estava "controlada i estabilitzada".

El conseller també ha confirmat a l'alcalde de Blanes que el resultat de l'autòpsia indica que la nena va morir víctima d'una sèpsia generalitzada, una malaltia que s’esdevé quan una infecció es complica i arriba a afectar altres òrgans. Acostuma a tenir un origen urinari o pulmonar i, tot i que els agents causants poden ser virus o fongs, la gran majoria dels casos estan provocats per bacteris.

Investigació del Síndic

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per investigar la mort de la nena. Així, demanarà informació al departament de Salut per conèixer el motiu del retard de l'ambulància. A més, investigarà l'actuació del CAP que la va visitar dissabte i la va enviar a casa.

El Síndic ha iniciat la investigació per intentar aclarir les circumstàncies de la mort de la nena. El Síndic assegura que, davant de les notícies publicades, demanarà informació a Salut per conèixer per quin motiu l' ambulància va trigar hores a arribar al centre per traslladar la pacient al Trueta. A més, vol saber quines característiques tenen aquest tipus d'ambulàncies pediàtriques i de quants vehicles d'aquest tipus disposa el departament.

D'altra banda, el defensor del ciutadà recorda que la menor va arribar a Urgències després d'haver passat pel CAP la tarda de dissabte, des d'on la van enviar de nou a casa. Per això també vol aclarir l'actuació del centre d'atenció primària.