Apareixen dues noves esquerdes a la finca del carrer Llull de Barcelona

Tècnics municipals han revisat avui dos nous forats que han aparegut a la finca situada en el número 155 del carrer Llull, al Poblenou, i que ja va ser desallotjada fa 15 dies quan es van detectar les primeres esquerdes.

Segons ha informat avui la televisió municipal Betevé, els tècnics de l'Ajuntament van informar ahir als veïns que durant les tasques d'anàlisis havien localitzat dos forats més a l'edifici. Els resultat de les prospeccions per analitzar com afecten aquests dues noves esquerdes a l'edifici es donaran a conèixer la setmana vinent.

Durant aquests últims dies també s'han fet estudis amb georadars per comprovar la solidesa dels edificis pròxims.

Fonts municipals han reiterat que els inquilins d'aquest immoble no podran tornar fins que l' edifici sigui totalment estable i que fins que no es descobreixin les causes d'aquests moviments de terres continuaran parades les obres de construcció de l'hotel de davant.

L'origen de les esquerdes

Els bombers van desallotjar als veïns de tres finques del carrer de Llull el passat 15 de març després que un operari detectés una gran esquerda als murs de càrrega de l'edifici del número 155.

Els veïns atribueixen l'incident a les obres d'un hotel que s'està construint just davant i que, segons denuncien, ja havia provocat esquerdes anteriorment.

El perill d'ensorrament de l'edifici desfalcat va obligar a fer una actuació d'emergència per reforçar els fonaments, la qual cosa va endarrerir la tornada dels veïns a casa.

El passat 21 de març ja van poder accedir els dels números 153 i 157, mentre que els 13 llogaters del número 155 només van poder recollir algunes pertinences i es va fixar la tornada per a principis d'abril, encara que l'aparició d'aquests dos nous forats endarrerirà el seu retorn.