Estafaven empresaris amb bitllets tintats

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que es dedicava a estafar empresaris amb el mètode dels bitllets falsos tintats. Almenys un restaurador de Badalona i un empresari de Granollers haurien caigut en el parany. Els agents han detingut els quatre integrants de la xarxa. També han arrestat una de les víctimes de la banda que va simular haver estat víctima d'un segrest per intentar recuperar els diners estafats.

Segons la policia, els grups d'estafadors que utilitzen bitllets falsos tintats busquen les seves víctimes entre empresaris que estiguin traspassant algun negoci. Es fan passar per compradors i es vesteixen bé per donar una imatge de solvència. Quan els visiten els ensenyen un feix de suposats bitllets tintats, els expliquen que disposen d'una màquina per transformar-los i els fan una demostració en directe. Després els acaben dient que amb el mateix sistema poden duplicar bitllets autèntics i els ofereixen fer negoci i repartir-se els guanys. Si l'empresari accedeix, tornen a quedar-hi i en un moment de distracció aprofiten per emportar-se els diners autèntics.

D'estafat a estafador

Els mossos van començar a investigar el cas arran de la denúncia d'un empresari pakistanès de Granollers. El que els va explicar però aquest home és que un grup l'havia estafat demanant-li un rescat de 3.500 euros a canvi d'alliberar un compatriota seu a qui suposadament haurien segrestat. Els investigadors van arrestar un home que intentava retirar els diners del compte bancari on els havia dipositat l'empresari.

Estirant del fil van descobrir dos membres més del grup que estaven intentant estafar un restaurador de Badalona amb el mètode dels bitllets falsos i els van arrestar mentre intentaven perpetrar l'engany. Aleshores els agents van descobrir que l'empresari de Granollers havia estat víctima de la mateixa estafa i va intentar recuperar una part dels 50.000 euros estafats inventant-se el segrest. Per això el van acabar arrestant a ell també.

La policia va localitzar un quart integrant del grup que també va quedar detingut. El jutge que investiga el cas va decretar la llibertat amb càrrecs per tots els arrestats.