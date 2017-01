Un nou estudi desmunta la suposada "interrupció" del canvi climàtic

Més arguments desmunten la suposada "interrupció" de l'escalfament global del planeta. Científics dels Estats Units i del Regne Unit han conclòs en un estudi publicat aquest dimecres que les teories que defensaven que el canvi climàtic s'havia aturat estaven sustentades en un error de càlcul de les temperatures amb els vells mètodes de mesurar.

El treball publicat a la revista nord-americana 'Science Advances' dona suport a les troballes divulgades el 2015 per l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA, en anglès) dels Estats Units, que defensaven que, lluny d'alentir-se, l'escalfament global es va accelerar des de l'inici del segle XXI.

Tant l'estudi de la NOAA com el publicat per 'Science Advances' responen a un altre estudi que constatava una aparent reducció en la tendència a l'alça de les temperatures durant el període 1998-2012, a la qual els experts es referien com a "interrupció" de l'escalfament global. Els negacionistes del canvi climàtic han utilitzat els resultats d'aquest estudi per defensar les seves tesis.

Investigadors de la Universitat de Berkeley (Califòrnia) i de la Universitat de York (Regne Unit) van concloure que aquesta pausa documentada es va deure a un error en els anteriors mètodes de mesurament, que van tendir a calcular una temperatura més alta que la real.

El missatge a Trump: "La lluita contra el canvi climàtic és irreversible"

En el passat, la temperatura dels oceans es mesurava amb mostres d'aigua canalitzades a través de la sala de màquines dels vaixells, una zona calenta que preveien els models. Ara, la temperatura es mesura amb boies instal·lades directament a l'oceà, de manera que els resultats són més fiables.

L'estudi constata que mentre que el 1980 el 80% de les mostres s'obtenien mitjançant el primer mètode, ara aquest mateix percentatge s'aconsegueix amb boies. Els defensors de la "interrupció" de l'escalfament global combinen en els seus estudis els resultats dels dos mètodes.

Més enllà de constatar l'origen del malentès, els científics de Berkeley i York van fer un estudi de l'evolució de les temperatures utilitzant per separat dades obtingudes per boies, satèl·lits i robots flotants i els resultats obtinguts van ser idèntics als de la NOAA.

Des de l'any 2000 l'escalfament dels oceans s'ha accelerat fins a un ritme de 0,12 graus centígrads per dècada, gairebé el doble que durant el període 1970-1999, quan l'escalfament va ser de 0,07 graus cada deu anys.

L'estudi de la NOAA va rebre nombroses crítiques a la Cambra de Representants dels Estats Units, que alguns van atribuir a raons polítiques i no científiques, de manera que aquest nou estudi corrobora aquells resultats de forma independent.