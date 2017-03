Es busquen voluntaris per avaluar la salut del seu cervell

La cita dels romans 'Mens sana in corpore sano' també funciona a la inversa: un cervell sa promou un cos més saludable. Ho defensen els investigadors que han engegat un estudi pioner a Catalunya per buscar indicadors que permetin mesurar la salut cerebral. El projecte preveu reclutar un mínim de 3.000 persones sanes residents a l'àrea de Barcelona que tinguin entre 40 i 65 anys.

El projecte, impulsat per l'Institut Guttmann i l'Obra Social La Caixa, vol aprofundir en el coneixement dels mecanismes que ajuden a mantenir sa el cervell, incloent-hi les pràctiques com l'exercici físic, la nutrició, l'entrenament cognitiu, la son o la socialització. L'objectiu final és que les dades permetin prevenir malalties neurològiques: "Volem anticipar-nos al risc de passard'un cervell sa a un de malalt", explica el director del projecte i catedràdic de la Universitat de Harvard, Álvaro Pascual-Leone.

"Cada cop vivim més anys i això augment el risc de patir una malaltia neurològica perquè l'edat és el principal factor de risc", sosté el catedràtic. A Catalunya, hi haurà 30.000 nous casos de discapacitat neurològica cada any el 2030, segons l'OMS.

Els riscos per al cervell no només passen per la pèrdua de capacitats cognitives que comporten la demència o els infarts cerebrals, sinó que la capacitat cerebral també està lligada a un millor control de malalties com la diabetis, sosté l'expert.

A través d'aquest estudi "pioner" perquè se centra en la prevenció, explica Pascual-Leone, s'extrauran marcadors individuals de cadascun dels voluntaris i se'ls farà un seguiment durant un llarg període de temps per mirar d'anticipar-se a possibles malalties neurològiques. "Es tracta de malalties que sovint no donen símptomes i no es manifesten fins 15 o 20 anys després de contraure-les", explica el director del projecte Barcelona Brain Health Initiative.

Un cop identificats els indicadors, afegeix el catedràdic, també serà possible treballar perquè persones que puguin tenir alguna malaltia neurològica no acabin desenvolupant els símptomes i aquesta no s'arribi a manifestar.

Caldran 10 anys de seguiment d'aquests voluntaris per treure "evidències sòlides", sosté Pascual-Leone, però en els propers tres anys ja disposaran de les primeres dades basades en un extens qüestionari i avaluacions mèdiques i genètiques dels participants. A tots ells, se'ls facilitarà en paral·lel una intervenció personalitzada per promoure hàbits saludables que es demostrin beneficiosos per al seu cervell.