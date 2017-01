Els estudiants d'un institut de la Seu d'Urgell rebutgen la instal·lació de càmeres a les aules

L' assemblea d'estudiants de l'IES Joan Brudieu de la Seu d'Urgell ha emès un comunicat aquest dissabte per expressar el seu rebuig a la instal·lació de càmeres de videovigilància a dins de les aules. Asseguren que amb aquesta mesura la direcció del centre fa un "abús de la seva situació d'ostentació del poder", "criminalitza" els alumnes, els posa "sota control" i els "usurpa" la privacitat. Per tot plegat, l' assemblea d'estudiants demana "ajut" a docents i famílies per "paralitzar i fer rectificar aquest control" al qual asseguren que els vol sotmetre el director, Xavier Falcó. També reclamen al departament d'Ensenyament que "aparti" Falcó del càrrec i que hi posi en lloc seu "algú amb un mínim de capacitat dialogant i voluntat de consultar amb els estudiants el que es fa i el que es deixa de fer al centre".

El 30 de desembre l'ACN va informar que l' Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell havia començat a instal·lar càmeres de seguretat dins d'algunes aules del centre. El director, Xavier Falcó, explicava que la mesura s'havia pres a petició de l'equip docent "per la conflictivitat de determinades aules". Aquest sistema de vigilància, que des de fa anys funciona a l'exterior del centre, en passadissos i espais comuns, s'ha ampliat per evitar que es facin malbé materials informàtics i tecnològics. La notícia va agafar per sorpresa el departament d'Ensenyament, que ha demanat a l'institut de la Seu d'Urgell que justifiqui per què vol càmeres a les aules. El 5 de gener fonts de la conselleria van indicar que aquest centre no és gaire conflictiu i que abans d'arribar a aquesta mesura s'han d'esgotar totes les altres vies.

Doncs bé, aquest dissabte els qui s'hi han mostrat radicalment en contra són els alumnes que formen part de l'assembla d'estudiants de l' Institut Joan Brudieu. "Un lloc com un institut, que hauria de ser un espai per a la formació i educació de persones, no pot criminalitzar-nos d'aquesta manera, ni fer-nos sentir cohibits ni controlats. Entenem que aquesta acció, que no deixa de ser violenta cap a nosaltres, tampoc hauria d'estar, en cap cas, finançada amb fons públics", apunten al comunicat.

Afegeixen que l'equip directiu "ha aprofitat una problemàtica que hi havia al centre per deixar clar qui mana. Qui són els adults i qui són els joves. Procedint sense donar-nos cap tipus de dret a expressar-nos, tractant-nos com a massa immadurs i inconscients per tenir cap tipus d'opinió en l'assumpte. En un moment en què els nostres governs estan aplicant lleis per reprimir les classes populars i controlar les persones que es manifesten per defensar els seus drets, com per exemple la 'llei mordassa', no podem tolerar que el senyor Falcó implanti mesures per controlar els estudiants del Joan Brudieu i normalitzar així el control abusiu i la falta de privacitat entre joves d'11 a 17 anys", diuen.

Recorden, a més, que segons el departament d'Ensenyament, el Joan Brudieu no és més conflictiu que la resta d'instituts i consideren que el director "ha implantat aquesta mesura per lliure criteri i sense cap justificació. Sense cap vergonya de ni tan sols informar alumnes, equip docent i famílies".