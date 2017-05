Estudiants de la UAB tallen l'accés al campus per carretera en el primer dia de vaga

Prop de 200 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han iniciat de bon matí diverses accions de protesta en el marc de l’inici de la vaga convocada per a avui i demà al campus. Els alumnes, que han passat la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres del centre, han tallat els accessos al campus per carretera i per entrar i sortir de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat aixecant barricades amb mobiliari urbà, com ara contenidors o bancs. A diferència d’altres vagues, de moment no hi ha hagut afectacions greus al trànsit viari i ferroviari, sobretot per la forta presència dels Mossos d’Esquadra, que han desmuntat les barreres de la carretera que uneix Cerdanyola del Vallès amb Bellaterra.

La vaga, convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF), tindrà continuïtat demà, quan s’uniran la resta d’universitats catalanes. Principalment, els estudiants demanen al Govern la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovada pel Parlament l’any passat, així com la paralització del decret 3+2 i l’equiparació de preus de graus i màsters.

540x306 Estudiants de la UAB sobre els contenidors de les barricades que tallen l'accés a la universitat / CRISTINA CALDERER Estudiants de la UAB sobre els contenidors de les barricades que tallen l'accés a la universitat / CRISTINA CALDERER

“Tornem a fer vaga i no ens aturarem fins que ens escoltin”, ha explicat Mariona Motjé, portaveu de la CAF, que assegura que des de l’aplicació del pla de Bolonya, 12.000 estudiants no han pogut accedir a la UAB a causa de la pujada de taxes. “Aquestes mesures perjudiquen greument tota la societat de manera directa barrant l’accés als estudis superiors”, ha afirmat Motjé. “Seguim al carrer per reivindicar que la universitat pública sigui per a tothom”, ha apuntat la portaveu del SEPC a la UAB, Cèlia Appel.

Segons els estudiants en protesta, la vaga a la UAB durarà dos dies perquè, a més de les demandes a nivell nacional, els estudiants també demanen que es tornin a reobrir totes les copisteries de facultats tancades durant l’últim any i que els dossiers de les assignatures siguin gratuïts. A més, exigeixen que el sistema intern d’autobusos del campus no entri dins la campanya de la T-Mobilitatl ja que, segons els alumnes, això faria de pagament un servei que fins ara ha estat gratuït.

Els piquets organitzats per tota la UAB són presents a les facultats on volen impedir que s’imparteixin classes durant tot el dia. La vaga de demà a totes les universitats catalanes finalitzarà amb una manifestació pels carrers de Barcelona que s’iniciarà a les 18.30 h a la plaça Universitat.