Hotels i restaurants ja es freguen les mans amb l'estiu

Turistes per tot arreu. Tant se val si era la Costa Daurada com les cases rurals a la Catalunya Central o el litoral empordanès. Hotels i restaurants tanquen una Setmana Santa amb bons resultats, alguns per sobre de les expectatives gràcies al bon temps i ja es freguen les mans amb el bon estiu que anticipen les reserves.

"Les reserves, sobretot les del turista internacional, van a un ritme molt per sobre del de l'any passat", constata Joan Antón, gerent de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT). Augura una "certa recuperació" del turisme rus i també d'altres més convencionals però molt forts com l'anglès o el francès: "Sobretot en les reserves del Regne Unit, que havien optat més per l'est del Mediterrani, amb destinacions com Turquia, notem que no ho veuen clar i que opten per venir", explica.

El sector confia a mantenir les ocupacions "altíssimes" que han notat ja durant els 4 dies festius d'aquesta Setmana Santa, en què el bon temps els ha jugat a favor sobretot per atraure el turista català i de l'estat espanyol. Les perspectives de cara a l'estiu són "les millors dels últims 10 anys", assegura el president de la Federació d'Hostaleria de la Comarques de Girona (FHCG), Antoni Escudero.

El repte d'apujar la qualitat del turisme

El bon temps, la recuperació econòmica que es nota a Espanya i la captació de turistes internacionals que desistiran d'anar a destinacions com Turquia o Tunísia per la inestabilitat a la zona seran el còctel perfecte per tenir un bon any, segons ha explicat Escudero en declaracions a l'ACN.

Una Setmana Santa "desbordant"

Barcelona ciutat ha millorat els registres d'atracció turística respecte a l'any passat, tot i l'èxode de barcelonins d'aquests dies festius. Els establiments hotelers han registrat una ocupació de quasi el 85%, per sobre del 80% del 2016, segons el Gremi d'Hotelers. La mateixa xifra que han certificat els apartaments turístics, segons han indicat a l'ARA des de l'associació Apartur.

Les ocupacions als hotels de la Costa Brava han arribat a ser del 95% aquests dies de festa en poblacions com Blanes o Lloret de Mar. Els càmpings gironins han registrat ocupacions del 85%. "Ha estat una Setmana Santa desbordant", sosté Escudero.

La Costa Daurada també fa un balanç "molt positiu" d'aquests dies. Antón assenyala no només el bon temps, que ha afavorit les destinacions de platja, sinó també l'atractiu de l'oferta de Port Aventura amb l'acabat estrenar Ferrari Land. A més a més, els hostalers han fet notar la coincidència de diverses cites esportives aquests dies, cosa que ha fet pujar encara més el nombre de visitants.

El turisme rural ha fet un ple total a la Catalunya Central, on les cases rurals han fregat el 100% d'ocupació, segons l'Associació de Turisme Rural del Berguedà. La sensació general és que, en els 4 dies festius, les reserves han anat millor que les de l'any passat. El sector augura que les reserves de cara a l'estiu també aniran a l'alça i hi haurà una antelació més gran.

A Lleida, el turisme rural també ha assolit quasi el ple total i les destinacions turístiques del Pirineu han estat al 95% d'ocupació entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. Segons el recompte del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Setmana Santa s'ha saldat amb 200.000 pernoctacions i uns 80.000 visitants a les destinacions lleidatanes.