La família del professor assassinat per un alumne demana 1 M€ d'indemnització

Els pares i el germà del professor Abel Martínez, que va morir l'abril del 2015 a l'institut Joan Fuster de Barcelona a mans d'un alumne que li va clavar un matxet, reclamen 1 milió d'euros al Consorci d'Educació de Barcelona en concepte d'indemnització. La família ha formalitzat aquesta mateixa setmana una demanda al jutjat contenciós administratiu després que el Consorci (format per Generalitat i Ajuntament de Barcelona) no hagi contestat a la reclamació de responsabilitat patrimonial que van presentar via administrativa.

Els familiars reclamen aquesta indemnització perquè, al seu parer, hi va haver errors de seguretat i consideren que les mesures de control van fallar el dia de la mort del docent, el 20 d'abril del 2015.

Els fets van passar quan un alumne de segon d'ESO va irrompre al seu institut de Barcelona armat amb una ballesta i un matxet que li va acabar clavant al pit mortalment al professor i va provocar ferides a quatre persones que eren al centre educatiu Joan Fuster, situat al barri de la Sagrera.

Segons ha informat a Efe l'advocat de la família, José Antonio Calles, aquesta mateixa setmana han presentat una demanda al jutjat contenciós administratiu. "Hi ha hagut silenci administratiu, és a dir, no han contestat res, ni que sí ni que no", ha explicat el lletrat, que ha aconsellat als seus clients acudir a la via judicial per reclamar aquesta quantitat atenent al fet que "és un dret que tenen".

En tractar-se d'un menor de 14 anys, el jove va ser considerat imputable i no va poder ser declarat culpable, ni ser privat de llibertat. El jutge va derivar el cas a la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència) de la Generalitat perquè adoptés les mesures que considerés necessàries respecte al menor.

Després de l' arxiu de la causa penal, els pares d'Abel Martínez van iniciar la reclamació administrativa d'una indemnització en considerar que va fallar la seguretat del centre.