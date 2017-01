“Les famílies d’acollida som com una gran tireta”

“La gent em diu que m’admira i jo els convido a imitar-me”. Així reacciona Jaume Llorca quan algú el lloa, a ell o a la seva dona, Maria Teresa Sauqué -Cuqui, com la coneix tothom-, per no tenir una família corrent. Tenen dos fills biològics, el Cristian i la Carlota, de 25 i 22 anys, però en fa 13 que van decidir obrir la porta de casa seva a un nen que estava sota la tutela de la Generalitat i que necessitava una família.

L’acolliment els era del tot desconegut fins llavors -expliquen que en van sentir parlar en un reportatge a TV3-, però l’experiència els va omplir tant, que amb els anys van decidir acollir dos menors més i avui a casa quan s’ajunten no són quatre sinó set. “Si no fos per aquests tres més petits -tenen entre 15 i 6 anys- ara estaríem tots dos sols a l’hora de sopar, i què faríem?”, explica la Cuqui, espontània.

La vida els va canviar a tots des que van començar el primer acolliment. El Jaume recorda que al principi a casa tot era “massa pla”. “Hi havia com una mena de diplomàcia molt ben entesa fins que un dia vam sentir: «Dona’m això, burro!» i llavors vam veure que començava la normalitat”, afegeix. Van decidir acollir el segon menor pensant en el primer. “Els nostres fills sempre es tindran l’un a l’altre i no sabíem quant de temps estarien a casa, però vam pensar que estava bé que també tinguessin un company”, explica la Cuqui. El tercer acollit va arribar fa tres anys, després d’una “campanya” dels dos primers, diu el Jaume.

No tot han sigut flors i violes i la Cuqui recorda que la segona menor acollida va passar-se mesos plorant nit i dia. “Ha dormit més al nostre llit que cap dels nostres fills, i vaig acabar amb 46 quilos, però tot està superat”, explica. Fins i tot tenint en compte els entrebancs o aquells moments en què penses “¿En quin merder m’he fotut?”, recomana l’experiència. “És de les millors coses que he fet a la vida i ho tornaria a fer, segur”, reivindica la Cuqui.

Una de les coses que els va seduir de la idea d’acollir, coincideixen, va ser la immediatesa de saber que podien ajudar algú que en aquell mateix moment ho necessitava. “Era oferir el teu temps a una persona a qui li cal ajuda, i parlo no dels nens sinó també dels seus pares biològics”, sosté la Cuqui. Descriu tot un procés d’empatia amb aquells pares que no poden tenir cura del seu fill per múltiples motius: “Si em passés mai a mi, m’agradaria que algú tingués cura del meu fill i se l’estimés”.

La por de perdre’ls

En el moment de sol·licitar un acolliment, no sabien qui arribaria a casa ni en quines condicions, però en el seu cas els tres menors estan en un règim d’acollida permanent, que és quan no hi ha un horitzó clar de retorn amb la seva família biològica. Tenen por de perdre’ls? Recorden que el seu fill Cristian va negar-se inicialment a l’acolliment que volien fer els seus pares precisament per aquest motiu. “Ell llavors tenia 12 anys i es preguntava què passaria si se l’estimava i acabava marxant”, explica el Jaume.

“La gent et pregunta sovint: «I si us els prenen?», i jo responc que em poden prendre la cartera o el rellotge, però ells no són meus, són seus”, defensa el Jaume. “Nosaltres, les famílies d’acollida, som com una gran tireta”, conclou. Portes endins, però, tenen clar que no hi ha cap diferència amb els seus fills: “Són com tres fills més que tenim, que eduquem amb les mateixes regles i als quals donem les mateixes oportunitats”, diu el Jaume.

L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció insisteix molt a diferenciar l’acolliment de l’adopció quan les famílies s’hi acosten. “No busquem famílies que busquin tenir fills, sinó que entenguin què és l’acolliment, que són infants que arribaran carregats amb una motxilla amb tot el que han viscut i que els hauran d’ajudar però amb l’horitzó que, si és possible, potser tornaran amb la seva família d’origen i això serà una bona notícia”, subratlla la directora de l’Institut, Agnès Russiñol. La Cuqui, que havia pensat algun cop en l’adopció abans de ser mare d’acollida, sosté que la manera d’abordar-ho ha de ser, per força, diferent: “No es pot abordar un acolliment per satisfer una necessitat personal, s’ha de tenir molt clar que estàs fent un servei a aquests nens”.

La Generalitat està preparant un pla de suport a les famílies d’acollida per tenir-les més en compte quan hi ha un retorn del menor amb la seva família biològica. “Estem treballant en un règim de visites perquè el nen, si així ho desitja, pugui mantenir el contacte amb la família amb qui ha viscut durant un període”, explica Russiñol.

Falten més famílies

A tot Catalunya hi ha 572 famílies acollidores com la del Jaume i la Cuqui, una xifra gens menyspreable, sosté Russiñol. En total, els infants acollits en família aliena són 987 [vegeu gràfic], però el Govern vol que la xifra creixi. Aquest és l’objectiu de la nova campanya per trobar una llar per a 100 infants menors de set anys. Aquests infants tenen característiques específiques que els posen més difícil ser acollits per una família aliena. Es tracta de grups de germans -normalment no se separen quan han de ser acollits- i de menors amb discapacitats funcionals o malalties greus, explica la directora.

315x192

El pla de suport del Govern a l’acolliment té un vessant econòmic i altres mesures de suport no econòmiques. Els pressupostos de la Generalitat, pendents d’aprovació, preveuen un increment del 12% dels recursos que es destinen a la prestació bàsica -d’uns 400 euros per infant- i els complements.

Russiñol també explica que el departament d’Afers Socials treballa per implicar la resta de la Generalitat perquè les ajudes siguin transversals. Igual que recentment s’ha aprovat que els menors tutelats per l’administració no paguin el preu públic dels cicles de formació professional de grau superior, per exemple, es vol arribar a acords similars amb altres àmbits com Salut i Universitats. “Aquests menors no són els nens de la DGAIA (direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). Si són d’algú, en tot cas són els nens de tota l’administració”, afegeix.

“Les ajudes són benvingudes però ningú fa això mogut per aquest aspecte”, assenyalen tant el Jaume com la Cuqui. En canvi, reivindiquen una burocràcia més àgil quan han de fer tràmits com ara permisos si els menors acollits han de viatjar o sotmetre’s a alguna intervenció quirúrgica, per exemple. “Aquí hi ha marge de millora”, diu el Jaume.