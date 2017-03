Barcelona canvia la tarifació de les escoles bressol segons la renda de les famílies

Canvis en la tarifació de les escoles bressol públiques de Barcelona. Tal com ha anunciat la vicepresidenta del Consorci d’Educació, Laia Ortiz, Barcelona establirà el curs que ve un ventall de 10 nivells de preus tenint en compte la renda familiar per a les llars d'infants. Això vol dir que hi haurà una rebaixa de l'import de la quota mensual per al 62,5% de les famílies, el 10% continuaran pagant el mateix i el 27,5% pagaran més.

Actualment hi havia un únic preu de 289 euros, al qual s'aplicaven bonificacions del 80, 60 o 30% a les rendes més baixes. La renda familiar mitjana de la ciutat se situava en els 19.775 euros el 2015.

540x306 Els 10 nivells de renda i la quota de l'escola bressol corresponent / AJUNTAMENT DE BARCELONA Els 10 nivells de renda i la quota de l'escola bressol corresponent / AJUNTAMENT DE BARCELONA

A la nova tarifació, la franja més baixa comença amb les famílies que tenen ingressos inferiors a 16.732,23 euros anuals, i la franja més alta és dels que disposen d'una renda de 75.000 euros o més. "El que volem és corregir el que passava ara. Quan una família ingressava 27.000 euros l'any pagava el mateix que una família de quatre membres que ingressava més de 75.000 euros l'any", ha apuntat Ortiz.

Amb aquesta tarifació social, el cost de les llars d' infants municipals no superarà el 7,4% dels ingressos de cada família. Ortiz ha insistit que el preu màxim de 395 euros no desincentivarà les famílies de rendes més altes perquè és menor que el de la majoria de centres privats.