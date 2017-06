Ferit greu en caure mentre feia escalada en un rocòdrom a Barcelona

Un home ha quedat ferit greu aquest dijous al migdia en caure des d'uns sis metres d'altura mentre feia escalada a la paret del centre de la Foixarda de Barcelona, segons ha informat el SEM a l'ACN. L'accident s'ha produït poc després de les dotze del migdia en aquest centre d'escalada situat al número 14 del carrer de la Foixarda.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies del SEM, que han traslladat l'escalador a l'Hospital Clínic, segons ha informat l'ACN.

Des del centre de la Foixarda han explicat que els fets s'han produït a la zona central d'escalada on hi ha els dispositius de seguretat, els quals passen per revisions anuals. Fonts del centre han apuntat que l'accident s'ha produït quan l'escalador s'ha agafat a la cinta autoasseguradora però no l'ha enganxat al mosquetó i ha caigut.

El personal de primers auxilis del centre l'hi ha pogut fer la primera assistència fins que han arribat els efectius del SEM. En un primer moment, l'home ha quedat inconscient arran de la caiguda però mica en mica ha pogut recuperar la consciència, segons han apuntat des del centre.