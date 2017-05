Unes 10.000 persones participen de gimcanes i tallers a la Festa de l'Esplai

El Parc Nou del Prat de Llobregat acull aquest diumenge la 31a edició de la festa de l'esplai, un acte lúdic i festiu que serveix de cloenda a les activitats que s'han fet durant el curs en els esplais i obre la porta a les activitats que es faran a l'estiu

El bon temps fa que totes les activitats programades, unes 50 per a totes les edats entre tallers, jocs, gimcanes i espectacles infantils estiguin plenes. Es preveu que al llarg del dia passin per la festa unes 10.000 persones, entre ells el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La festa serveix per presentar la campanya "Encerta l'estiu un estiu per a tothom" que té com a objectiu recaptar ajuts d'empreses i particulars perquè cap infant per motius econòmics es quedi sense activitats d'estiu

Fundesplai preveu concedir aquest estiu 5.700 beques, un 10% més que l'any passat.