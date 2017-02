El fiscal demana dos anys de presó per als acusats d'haver agredit les animalistes a Mas de Barberans

El fiscal demana penes de dos anys de presó per als tres acusats d' haver agredit les activistes d'AnimaNaturalis que gravaven els actes taurins a la plaça de bous de Mas de Barberans (Montsià). El titular del jutjat número 1 d'Amposta ha ordenat l'obertura de judici oral contra José Gabriel Navarro, Janina Chale i Albert Navarro pels delictes de coaccions, lesions i danys contra dues activistes antitaurines el 29 d'abril del 2016.

També demana multes que sumen més de 18.000 euros i el pagament de la reparació de les càmeres danyades, que sumen 1.019 euros. A més, considera que sobre les acusacions s'hi ha d'aplicar l'agreujant de discriminació per la ideologia de les víctimes. Precisament, l'acusació particular que exerceixen les dues agredides, Aïda Gascón i Yasmina Moreno, eleva fins a tres anys i quatre mesos de presó per a cadascun la petició de penes.

En declaracions aquest dijous a l'ARA, Gascón es mostra "satisfeta" amb les valoracions del fiscal, però afirma que volen arribar "una mica més enllà" per garantir que les penes de presó i les multes "siguin exemplars" i es puguin assegurar "que no es tornen a repetir agressions ni situacions de violència" com les que les dues activistes van viure. Durant la temporada 2016, explica, han viscut situacions de tensió en set de les 14 ocasions en què han anat a gravar els espectacles, on des de l'agressió, acudeixen escortades per la policia. De cara a la temporada de 2017, diu Gascón, esperen que la presència policial impedeixi que es torni a repetir l'agressió de l'any passat.

Les tenien localitzades

Les dues activistes d'AnimaNaturalis, que van assistir a la plaça de bous de Mas de Barberans a gravar i documentar els actes taurins per vigilar el compliment de la llei que regula aquests espectacles, van acabar sent colpejades violentament i agredides per un grup d'aficionats d'una mateixa família Sant Carles de la Ràpita. Tant en l'escrit de fiscalia com el de les denunciants, queda clar que els agressors tenien "ple coneixement" d'una de les integrants d'AnimaNaturalis, ja que en un informe policial es demostra com dies abans dos dels acusats carregaven en els seus perfils de Facebook contra la figura d'Aïda Gascón i l'entitat que lidera.

També els van prendre i trencar de manera violenta les càmeres que duien. Tot plegat va quedar enregistrat per una gravació que altres activistes de l'entitat efectuaven des d'un altre punt de la plaça i que, finalment, s'ha convertit en una de les principals proves de càrrec.